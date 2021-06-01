王乙康：两周内从39起减至25起 社区无关联病例减少但仍须保持警惕

订户

来自 / 联合早报

文 /
陈可扬 蓝云舟 林慧敏

摄影 /
林泽锐

发布 / 2021年6月1日 5:00 AM

李显龙总理昨天在全国讲话中指出，除非再出现超级传播者或大规模感染群，否则疫情应该能够控制下来，新加坡就能够在本月13日之后放宽防疫限制措施。我国是在上个月16日进入“高警戒解封第二阶段”，其中包括禁止堂食。照片摄于收紧措施前。（林泽锐摄）
李显龙总理昨天在全国讲话中指出，除非再出现超级传播者或大规模感染群，否则疫情应该能够控制下来，新加坡就能够在本月13日之后放宽防疫限制措施。我国是在上个月16日进入“高警戒解封第二阶段”，其中包括禁止堂食。照片摄于收紧措施前。（林泽锐摄）

字体大小:

王乙康指出，早已隔离的群体因为无法外出，传播病毒的风险有限；特检发现的病患风险则较高；无关联病例悄悄地在社区中传播病毒，这一类的数量越少越好。

本地进入冠病高警戒解封第二阶段两周后，社区无关联病例有减少趋势，从第一周的39起减至第二周的25起，占总社区病例的比率也从22％降低至18％。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容