王乙康：两周内从39起减至25起 社区无关联病例减少但仍须保持警惕 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈可扬 蓝云舟 林慧敏 摄影 / 林泽锐 发布 / 2021年6月1日 5:00 AM 李显龙总理昨天在全国讲话中指出，除非再出现超级传播者或大规模感染群，否则疫情应该能够控制下来，新加坡就能够在本月13日之后放宽防疫限制措施。我国是在上个月16日进入“高警戒解封第二阶段”，其中包括禁止堂食。照片摄于收紧措施前。（林泽锐摄） 字体大小: 小 中 大 王乙康指出，早已隔离的群体因为无法外出，传播病毒的风险有限；特检发现的病患风险则较高；无关联病例悄悄地在社区中传播病毒，这一类的数量越少越好。本地进入冠病高警戒解封第二阶段两周后，社区无关联病例有减少趋势，从第一周的39起减至第二周的25起，占总社区病例的比率也从22％降低至18％。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠状病毒19 本地疫情 高警戒解封第二阶段 感染群 黄循财 王乙康 李显龙 鼎泰丰前主厨 开档专卖炒饭 高警戒解封第二阶段货品量激增 递送员喊苦：常得加班才送完