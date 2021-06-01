王乙康：两周内从39起减至25起 社区无关联病例减少但仍须保持警惕

王乙康指出，早已隔离的群体因为无法外出，传播病毒的风险有限；特检发现的病患风险则较高；无关联病例悄悄地在社区中传播病毒，这一类的数量越少越好。

本地进入冠病高警戒解封第二阶段两周后，社区无关联病例有减少趋势，从第一周的39起减至第二周的25起，占总社区病例的比率也从22％降低至18％。