教育部推出接种计划 家长与学生乐观其成

本地学生成为下一组优先接种疫苗的群体，受访家长与学生对教育部疫苗接种计划表示欢迎。

育有14岁以及16岁孩子的蔡满娘（50岁，厨师）受访时说：“我在美国的侄女都已经接种了疫苗，所以我一直以来都十分期待能让我的孩子接种疫苗。”

虽然疫苗不是百分之百有效，但蔡满娘还是认为，接种疫苗至少能确保孩子若不幸感染冠病，病情不会那么严重，这可让她更加放心两年少孩子的安全。“我也对专家们的评估有信心，因此对孩子接种疫苗没有太多的担忧。”