消协去年接获投诉增23% 旅游业最多

冠病疫情使去年的消费者投诉总量较2019年增加23%，旅游业居“投诉榜”榜首，共收到1800起相关投诉。

新加坡消费者协会去年共收到1万8335起投诉，约七分之一与疫情相关；约一半的疫情相关投诉是针对旅游业和航空业。

消协昨天发布文告指出，比起2019年收到的1万4867起投诉，2020年收到1万8335起投诉，增加了23%。