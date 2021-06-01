消协去年接获投诉增23% 旅游业最多

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来自 / 联合早报

文 /
杨雯婷

发布 / 2021年6月1日 5:00 AM

旅游、美容、电子与电器、医疗与医疗耗材、汽车、家具、装修承包、航空、电信服务和餐饮业仍然是被投诉最多的10个行业，当中旅游业从2019年的第七顺位，飙升到第一位。疫情是改变消费者投诉分布的主因。（早报图表）
旅游、美容、电子与电器、医疗与医疗耗材、汽车、家具、装修承包、航空、电信服务和餐饮业仍然是被投诉最多的10个行业，当中旅游业从2019年的第七顺位，飙升到第一位。疫情是改变消费者投诉分布的主因。（早报图表）

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冠病疫情使去年的消费者投诉总量较2019年增加23%，旅游业居“投诉榜”榜首，共收到1800起相关投诉。

新加坡消费者协会去年共收到1万8335起投诉，约七分之一与疫情相关；约一半的疫情相关投诉是针对旅游业和航空业。

消协昨天发布文告指出，比起2019年收到的1万4867起投诉，2020年收到1万8335起投诉，增加了23%。

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