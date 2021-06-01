消协去年接获投诉增23% 旅游业最多 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨雯婷 发布 / 2021年6月1日 5:00 AM 旅游、美容、电子与电器、医疗与医疗耗材、汽车、家具、装修承包、航空、电信服务和餐饮业仍然是被投诉最多的10个行业，当中旅游业从2019年的第七顺位，飙升到第一位。疫情是改变消费者投诉分布的主因。（早报图表） 字体大小: 小 中 大 冠病疫情使去年的消费者投诉总量较2019年增加23%，旅游业居“投诉榜”榜首，共收到1800起相关投诉。新加坡消费者协会去年共收到1万8335起投诉，约七分之一与疫情相关；约一半的疫情相关投诉是针对旅游业和航空业。消协昨天发布文告指出，比起2019年收到的1万4867起投诉，2020年收到1万8335起投诉，增加了23%。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡消费者协会 航空业 律政部 旅游业 鼎泰丰前主厨 开档专卖炒饭 高警戒解封第二阶段货品量激增 递送员喊苦：常得加班才送完