当冠病疫情在去年暴发时，不少义工选择留在家中，减少到志愿福利团体帮忙，林长明和太太林慧喜反而在疫情期间开始到善粮社当义工，帮助本地的弱势家庭和年长者。

“冠病疫情来袭时，若没有人继续当义工、为弱势群体送免费食物，这些需要帮助的人会面临很大的困境，我们夫妻俩只是想尽自己的一点力量，给予他们援助。”

当冠病疫情在去年暴发时，不少义工选择留在家中，减少到志愿福利团体帮忙，林长明（58岁，退休）和太太林慧喜（56岁，退休）反而在疫情期间开始到善粮社当义工，帮助本地的弱势家庭和年长者。

林长明过去30年从事制造业相关的工作，2019年从美国芝加哥的跨国公司离职后回国，并在去年初正式退休。

为了让退休生活更充实、更有意义，林长明决定和妻子一起当义工。

林长明和林慧喜每个星期会到善粮社两三次，夫妻两人主要在货仓帮忙包装各种食物、确保民众和超市所捐赠的罐头食品未过期等。

林长明说，在疫情期间，两名儿女也为他们的健康和安全感到担忧，建议他们多留在家中，减少外出。

“可是我们觉得，在疫情期间反而有更多人需要援助，所以决定继续当义工。我们只要戴好口罩、保持安全距离，做好防疫措施，就没什么问题。”

林长明认为，和妻子一起当义工，不仅能帮助他人，同时也让彼此的关系更紧密。“我们以往也会一起出国或者参加活动，当义工让我们一起回馈社会，很有满足感。”

在善粮社当义工一年半以来，让林长明最感动的是看到一群12岁的孩童，在年底学校假期一起结伴当义工。

他说：“在学校假期，大多数孩子会留在家里玩耍，可是他们却选择来当义工，我觉得这样的精神非常值得我们学习。”