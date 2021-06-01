疑阿窿订总值千元餐 10送餐员被耍

疑又一起阿窿恶作剧，10多名送餐员抵达盛港组屋后发现，近千元的食物非屋主所点，耗时、费力还浪费食物。

大学放假期间兼职担任送餐员的陈嘉恒（23岁），昨天（5月31日）中午时分接到盛港一带的一个订单。一名叫“Saju Man”的人通过Foodpanda平台，在利达广场（Seletar Mall）的双胜西餐馆（Swensens）点了总值72元的炸鱼薯条、鸡肉焗饭等，要求送抵后支付现金。

当陈嘉恒提着大袋食物来到芬维尔连路（Fernvale Link）第468C座一个单位时，发现门外已站着另外3名送餐员，就觉得事有蹊跷。

众人谈话后发现，同样接到“货到付款”的订单，但收货单位的住户表示并没有点餐。

据悉，陆续上门的送餐员超过10人，大家都接到价值几十元甚至超过100元的订单，包括从附近的“鼎泰丰”等餐厅、食肆，打包送餐到同一个地址。

陈嘉恒说，由于怀疑是一起阿窿恶作剧，有送餐员当场报警。

“很多人的时间因此被浪费，送餐员白跑一趟后订单不得不取消。还有大批的食物也白白浪费掉了，这种做法实在可耻。”

警方受询时表示，昨天下午1时29分接获一起蓄意骚扰通报。初步调查显示，组屋一个单位接到多个被指由非法借贷商下订的订餐。

警方目前正在跟进此事。

完整报道，请翻阅2021年6月1日的《新明日报》。