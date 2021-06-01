失信当铺540万元 前董事判监14年

当铺前董事经理在约五年内挪用超过540万元公款，将部分款项拿去本地两赌场搏杀等，被控方斥责把店铺当个人扑满用，昨（5月31日）被判入狱14年，罚款6万元。

曾是新联当（Sin Lian Pawnshop Pte Ltd）董事经理的被告李永德（35岁，译音），共面对23项控状，包括失信、做假账、欺骗、转换赃款、使用赃款，以及触犯典当法令的罪名，控方以其中8项提控，余项由法官下判时纳入考量。

被告在2010年升任为董事，隔年成了董事经理，负责管理当铺的每日营运，包括为名表首饰估价及检查当铺账目，隔年也被委任管理Sin Lian Watch & Jewellery有限公司。

2013年6月，被告心生贪念，从新联当的银行户头挪用35万元，收购这间公司，重新命名为Prestige Watches & Jewellery私人有限公司。

为了填补这笔巨额，被告又从Prestige失信30只名表，并在新联当伪造典当20万元的收据，其余15万元当做流动现金，事后被告每个月缴付当票利息，确保账目核对得上，并这么做整整五年。

食髓知味的被告持续挪用公款，售卖手表及私吞现金，持续伪造当票掩盖罪行。由于被告伪造假收据，新联当股息增长，被告不够钱，便利用假当票向银行贷款支出资金，前后伪造35张总值543万元的当票，最终导致公司欠银行1000万元。

完整报道，请翻阅2021年6月1日的《新明日报》。

