推7月大男婴散步被阿叔斥：宝宝为何没戴口罩？

七个月大的宝宝也要戴口罩？印族少妇用婴儿推车带了只有七月大的宝宝到公园散步，声称年长阿叔质问宝宝为何没有戴口罩，用带有种族歧视的字眼责备她，还掏出手机拍下宝宝的照片。

这事件发生在上周二（5月25日）早上8时30分左右，地点在勿洛蓄水池附近的公园，少妇事后在网媒STOMP绘述了经过。

警方得知此事后已介入调查。

不愿透露姓名的印族少妇告诉STOMP，事发前她推着婴儿车，推着只有七个月大的男宝宝在公园散步，一名陌生阿叔突然走上前，以责备的语气说了一些让她感到气愤的话。

少妇提供的照片显示，这名阿叔60来岁，身穿灰色运动装，相信正在公园里晨运。

她形容：“这名年长男士上前问我，为什么宝宝没有戴口罩？还一直坚持宝宝一定要戴口罩。”

少妇：阿叔用带种族歧视字眼责备

少妇称，她当时尝试解释，儿子只有七个月大，因此不必戴口罩，但阿叔充耳不闻，进一步用带有种族歧视的字眼责备母子俩。

“男子跟着说了一堆带有种族歧视的话，包括‘你们印度人不遵守规矩’、‘你们印度人来到新加坡，就要遵守新加坡的规矩，而不是印度的’等让人听了不舒服的话。”

少妇说，她本身是一名新加坡人，对大叔的这番言论深感不解，也很困扰。她公开经历，是希望提醒大家互相尊重，避免做出种族歧视的行为。

警方已介入调查

陌生大叔拿起手机狂拍宝宝，少妇担心宝宝的安全，赶紧报警。警方证实接到报案，已经介入调查。

少妇说，陌生大叔胡乱指责一番后还意犹未尽，接着拿起手机，开始狂拍婴孩。

“我当场质问他，怎么可以在没得到允许的情况下拍别人孩子时，他根本听不进去，继续用手机拍我和儿子。”

男子边拍边骂，少妇忍无可忍，直接掉头回家。由于大叔手上有宝宝的照片，少妇担心孩子安全，决定报警。

警方受询时证实接获报案，并表示调查正在进行中。

