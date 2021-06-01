对疫苗又期待又怕“受伤害”？破解疫苗副作用迷思

接种冠病疫苗出现一些副作用，已是众所周知，有关副作用的说法也是众说纷纭。坊间的各种说法，到底哪些应该认真对待，哪些毫无科学根据？副作用更强，真的“证明”自己够年轻吗？

随着更多年轻人（本地学生和39岁及以下本地居民）将在6月陆续开始接种，zaobao.sg访问了医生，为你打破迷思。

接种疫苗后出现副作用，是身体对疫苗产生不适？

这就得先了解疫苗为什么会产生副作用。疫苗最常见的副作用之一是注射部位疼痛。杜克—新加坡国立大学医学院新发传染病重点研究项目副主任黄英勇教授解释，注射疫苗的部位会疼痛，不只因为扎入了针头，也因为体内的免疫细胞会涌向疫苗被注入的地方。

疲倦、头痛和身体酸痛等也是一些人会面对的症状，黄英勇指出，被启动的免疫细胞会通过一些化学物质与其他免疫细胞协调要如何应对，而免疫细胞产生的这些化学物就会导致疲倦、酸痛等接种后常见的症状。

因此，身体出现副作用其实是身体产生免疫反应引起的，不代表疫苗与你水火不容。除非打第一剂疫苗后出现严重反应如呼吸困难、红肿、因低血压感到晕眩，或严重皮肤敏感，否则没理由避开第二剂疫苗。

第二剂疫苗的副作用比第一剂强？

第一剂和第二剂所采用的疫苗其实一模一样，并非第二剂疫苗的成分更强。黄英勇解释，第一剂疫苗会先让免疫系统认出和学习对抗冠病病毒上的刺突蛋白，所以当注入第二剂疫苗时，身体对疫苗所制造的刺突蛋白已经有对抗能力，产生的免疫反应也因此更强。

这里跟大家稍微复习一下疫苗的运作原理。本地使用的辉瑞和莫德纳疫苗都是信使核糖核酸（mRNA）疫苗，疫苗注入体内后会制造如冠病病毒表面上的刺突蛋白，让身体以为有病毒进入体内。身体的免疫系统会自然反抗它，过程中也制造抗体，以致未来有病毒入侵体内时，免疫系统已经“训练好”懂得如何应对。

这也是为什么第二剂疫苗注入体内时，身体对病毒已不再陌生，而有能力对抗它。新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院副院长（全球卫生）及传染病系主任许励扬副教授指出，打第二针时身体已有更强的免疫力，因此第二剂疫苗进入体内时会产生更大反应，导致更多副作用出现。

年轻人接种后会产生更多副作用？

一些人可能会发现，身边的年轻人打了疫苗会发烧或全身酸痛等，反而年长者打了疫苗后却没事。是现在的年轻人太弱吗？答案恰恰相反！

上面提到副作用是身体产生的免疫反应，因此免疫反应好，副作用也会强。黄英勇指出，免疫系统会随着年龄增长而老化，因此免疫力较强的年轻人一般会对疫苗产生更多反应，这也是为什么年轻人打了疫苗后一般会出现更多的副作用。伊丽莎白医院传染病专科医生古鲁（Asok Kurup）也说，年轻人因免疫反应更活跃而有更多副作用是意料中事。

根据美国疾病控制与预防中心网站的资料，不论是辉瑞或莫德纳疫苗，年轻和中年人的副作用都比年长者来得多。18岁至55岁的辉瑞疫苗接种者当中，88.7%在注射部位出现疼痛或红肿反应，55岁以上则有79.7%出现该反应；莫德纳的第二剂疫苗则有高达90.5%的18岁至64岁接种者在注射部位有反应，65岁及以上者则有83.9%。

但大家都知道注射部位疼痛是小事，那影响到其他身体部位的反应如发烧或头痛呢？

接种辉瑞疫苗的18岁至55岁群组，有82.8%出现疲倦、头痛、发烧和肌肉酸痛等反应，年纪较大的55岁以上者则有70.6%出现这类症状。使用莫德纳疫苗的人，18岁至64岁群组有81.9%在打第二剂后出现疲倦、头痛和发烧等反应，65岁及以上群组则有71.9%出现这类症状。综合来看，不论是局部反应或身体其他部位的副作用，年轻人的反应都会比较大。

除了年轻人，许励扬指出，女性相信也会有更强烈的免疫反应，所以也会面对更多的副作用。对于女性免疫反应更强的原因，国际专家都没有非常明确的答案，但一些人猜测女性少了会抑制免疫力的睾酮（testosterone），并多了有助促成更多抗体的雌激素（estrogen）。也有专家认为这与行为有关，女性比男性更可能会申报疫苗副作用。

12岁至15岁青少年的疫苗反应

由于下来12岁至15岁的学生也获准接种辉瑞疫苗，这里特别谈一下这群人可能会有的疫苗副作用，让学生和家长都能做好心理准备。

根据辉瑞进行的研究调查，12岁至15岁的接种者当中，有90.9%在注射部位感到疼痛或红肿，这种反应在打了第二剂后更为普遍。除了注射部位，90.7%的人在接种后其他身体部位也出现反应，这些反应多为疲倦、头痛、发冷或肌肉酸痛。有近20%的人在接种第二剂疫苗后发烧，比第一剂后发烧的10.1%多出一倍。

既然副作用是免疫反应引起的，如果我没有出现副作用，是不是意味着疫苗对我没有效？

受访医生都说：没这回事！

黄英勇指出，虽然副作用是因身体对疫苗产生的免疫力引起，但不论有没有副作用，疫苗所提供的保护都一样。许励扬也说，副作用和疫苗有效性没有明确关联，他强调，没有出现副作用的年长者无须担心疫苗没用，事实上疫苗很可能已发挥功效。

辉瑞和莫德纳的临床试验数据显示，有显著的一部分人没有副作用，但整体而言仍有超过九成的接种者获得保护，可见没有副作用不代表疫苗就没有发挥作用。

那有办法避免打疫苗出现副作用吗？

坊间有传闻多喝水能减轻副作用，一些人甚至建议多喝椰子水，记者针对这些说法询问专家们的意见。

古鲁说，多喝水补充水分一般而言是好的，但目前没有避免副作用的特别方法。黄英勇也认同，并指出没有证据显示喝水或喝椰子水能减少出现副作用的可能性。

许励扬建议，若接种后出现疼痛或发烧，可服用止痛药班纳杜。至于注射第一剂疫苗后出现不少疼痛的人，也可以在打第二剂疫苗之前先服用班纳杜，以防强烈不适。但他不鼓励服用类固醇药物来抑制免疫反应。