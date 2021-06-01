让病毒随风而去 这些通风措施要做到

有研究指出，绝大多数的冠病超级传播事件都发生在室内，而且这类空间一般通风不良。这意味着，改良建筑的室内通风状况，是下一阶段的抗疫关键。

为此，我国政府不久前就如何改善建筑物内的空气流通和室内空气质量提出建议，并强烈呼吁大楼、设施业者和业主遵循指导原则，助力遏制冠病传播。

根据新加坡建设局、国家环境局和卫生部联合发表的这套技术指导原则，本地建筑物和场所可按其通风设备，分为三大类：

具备机械通风功能的密闭场所，如办公楼、购物商场等 不具备机械通风功能的密闭场所，如商店、小型超市等 自然通风场所，如小贩中心、咖啡店、湿巴刹等

到底不同的场所该如何改善通风状况？

办公楼、商场

根据建议，这类具备机械通风功能的密闭场所，应将空调的新鲜空气进气量调到最大，并减少室内空气再循环。这些场所每天在人员进入前，也应把室内空气排出。

除了改善通风，一些商场也采取额外辅助措施，净化空气。例如，旗下有14家商场的星狮地产集团（Frasers Property），从去年5月在义顺纳福城（Northpoint City）部署了紫外线消毒机器人。这款机器人配备摄像头、内置传感器和紫外线模块，可以消灭空气中的病毒。集团已陆续在樟城坊（Changi City Point）、榜鹅水滨坊（Waterway Point）等商场采用机器人。

凯德集团则是除了利用紫外线消毒机器人以外，还自去年阻断措施结束后，在旗下20间商场的所有电梯内，安装备有光等离子技术（PhotoPlasma）的空气消毒系统。

零售店、小型超市

对于空调不具备机械通风功能的密闭场所，如使用分体式空调机（split unit）的零售店，当局建议业者尽可能常打开门窗，让室外新鲜空气流入，门窗打开时应关闭或减少使用空调。

业者也可考虑装置便携式空气净化器。这些净化器应配有高效微粒空气（HEPA）等过滤器，去除空气中的病毒气溶胶（aerosol）。

小贩中心、咖啡店

这类自然通风场所因内部的空气较少流通，政府建议业者安装风扇和排风扇等，加强通风效果。门窗应时时打开，风扇应置于窗前，向外吹风，促进空气对流。

另外，各场所不论通风设备，如备有洗手间或厨房，都应把排风扇开至最大，排风扇周围的窗口和后门等也应关上，避免空气回流。

在洗手间内，各场所也需要进行检查，确保在马桶、洗手盆等卫生系统中的水封是完好的。水封通常是指排水管弯道处积存足够高度的水，阻隔排水管系统和室内的气体流通。如果水封损坏，可能会造成原本漂浮在水管中的病毒气溶胶飘回室内，导致病毒扩散。

环境通风诚可贵 个人卫生价更高

值得注意的是，这项技术指导原则只适用于间歇或连续使用空调的非住宅场所，以及自然通风的场所。这些建议也不适用于工厂生产区、医院、综合诊疗所以及实验室等特定场所。

当局还说，这些场地防止冠病疫情扩散的措施，不仅限于以上几种。这些场地还是应该对人们常常触摸的表面进行严谨的消毒工作。

同时，民众自身也仍应遵守安全距离措施并戴好口罩，尽可能多洗手，常备消毒液，确保社交距离的严格执行，并且尽量减少待在在拥挤的封闭场所的时间，以及避免与身体不适的人接触。

至于住宅，民众如果想要加强家中的空气流通，可通过开窗来改善，并且尽可能地打开大门让新鲜空气进入屋内，特别是当有客人来访时。但切记，我国仍处于高警戒解封第二阶段，每日登门访客不得超过两人。

多管齐下，才能有效遏制病毒传播。