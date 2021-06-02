条例放宽首日不少年长者赶到中心接种 有的取消预约直接去现场提早注射疫苗

据《联合早报》记者观察，位于碧山民众俱乐部的接种中心早上8时已经有约50名公众在排队等候，当中不少是年长者。虽然有不少人排队等候，但现场井然有序。有一些年长者原本已经预约好接种时段，在得知政府放宽条例后，希望能更早接种而选择取消预约，昨天直接到接种中心。

不必预约就能接种，政府放宽60岁及以上年长者的接种条例后，不少乐龄人士昨天一大早就赶往住家附近的民众俱乐部等接种中心。接种中心虽现人龙，但公众平均等候15分钟就能打针。

据《联合早报》记者观察，位于碧山民众俱乐部、由康盛医疗集团负责的接种中心早上8时已经有约50名公众在排队等候，当中不少是年长者。虽然有不少人排队等候，但现场井然有序。

朱家华（71岁，退休人士）昨早约7时30分就抵达碧山民众俱乐部。据他形容，接种中心柜台当时还没开放登记，现场就已经有20多人在外耐心排队等候。

他受访时指出，之前开放让年长者预约接种时，他认为当时的疫情没那么紧张，因此选择观望。

“不过社区病例在过去几周激增，我有些担心情况，所以就决定打针，而且不用预约，非常方便。”

陈先生（78岁，退休）昨天则与妻子结伴一起接种疫苗。由于他之前服用类固醇药物，医生不建议他接种疫苗。

“不过我最近服用的剂量比较少。医生看到年长者不用预约就能接种的新闻后，特地请护士打电话通知我，刚好妻子已经预约好接种第二剂的时段，我们就结伴在同一天一起来。”

也有一些年长者原本已经预约好接种时段，在得知政府放宽条例后，希望能更早接种而选择取消预约，昨天直接到接种中心。

家庭主妇郑金钻（64岁）之前迟迟等不到卫生部发来的邀请信，上周便到碧山民众俱乐部请工作人员帮忙，好不容易才预约到本月14日的接种时段。

她说：“我想尽快接种，无奈预约不到更早的时段，正好政府说年长者可以直接到接种中心，我就取消预约改来先打，能够提前打针让我喜出望外。”

李显龙总理前天向全民发表讲话时，呼吁未预约打针的约28万名年长者尽早接种疫苗。为方便这些乐龄人士接种，政府昨天起让60岁及以上年长者不必预约，就能直接到任何接种中心打针。

至于行动不便或无法亲自前往接种中心的年长者，则可向关爱乐龄办事处求助。由一名医生和一名护士组成的医疗团队，会上门为他们接种。

哈莉玛总统：年长者是弱势群体 确保他们接种是政府首要任务

李总理的个人面簿昨天上载了他呼吁年长者尽快接种疫苗的全国演讲视频，不仅视频加上华文字幕，总理也特地留言给建国和立国一代。他向他们重申：“疫苗是安全的，请尽早接种疫苗，保护您和您的家人。”

哈莉玛总统昨天同样在面簿贴文呼吁年长者尽早行动。她指出，年长者是弱势群体，确保年长一代接种疫苗对抗冠病，一直都是政府的首要任务，她也希望能看到所有人接种。

她也理解，不是每名年长者都会有家属的帮助。“希望这些年长者的邻居或朋友，或是基层组织和社会服务机构能够伸出援手，通过这个方式，让所有年长者尽快接种疫苗。”