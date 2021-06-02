新马防长通话重申加强防疫合作互相扶持

国防部长黄永宏医生邀请马来西亚防长依斯迈沙比里在冠病局势改善与稳定后，到新加坡进行介绍访问，并表示愿意提供医疗器材给马国武装部队，协助邻国克服疫情挑战。

新马两位防长昨早通电话时，也重申要继续展开对话与联系，以维持区域和平与稳定，以及加强两国的抗疫合作。

依斯迈沙比里是主管马国防疫事务的部长。他与黄永宏今年4月底曾举行过视讯会议，当时是依斯迈沙比里去年3月在马国首相慕尤丁内阁中受委主管国防部后，两位防长首次会谈。