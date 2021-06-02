新马防长通话重申加强防疫合作互相扶持 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月2日 5:00 AM 国防部长黄永宏医生（左）昨早与主管马国防疫事务的国防部长依斯迈沙比里通电话。他表示愿意提供医疗器材给马国武装部队，协助邻国克服疫情挑战。（取自面簿） 字体大小: 小 中 大 国防部长黄永宏医生邀请马来西亚防长依斯迈沙比里在冠病局势改善与稳定后，到新加坡进行介绍访问，并表示愿意提供医疗器材给马国武装部队，协助邻国克服疫情挑战。新马两位防长昨早通电话时，也重申要继续展开对话与联系，以维持区域和平与稳定，以及加强两国的抗疫合作。依斯迈沙比里是主管马国防疫事务的部长。他与黄永宏今年4月底曾举行过视讯会议，当时是依斯迈沙比里去年3月在马国首相慕尤丁内阁中受委主管国防部后，两位防长首次会谈。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新马关系 国防部 香格里拉对话 近7万元毒品藏灭火器拟运来新 新马联手执法瓦解贩毒团伙 善用技能重新出发