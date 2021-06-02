“流动日记”助肃毒局人员办案时及时记录 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄伟曼 发布 / 2021年6月2日 5:00 AM 所有肃毒局前线执法人员都将随身佩带这台类似手机的记录器。他们可以在搜获毒品时，及时拍下照片，或标记搜获毒品的地点与记录嫌犯口供等。（中央肃毒局提供） 字体大小: 小 中 大 所有中央肃毒局的前线人员下来都将随身佩带一台类似手机的记录器，协助他们办案时及时记录。在搜获毒品时，肃毒局人员可使用这台便携器拍下证物、标记搜获毒品的地点以及记录嫌犯口供等。肃毒局昨天在年度工作计划研讨会上宣布这项新措施。该局在文告中指出，这台有“流动日记”（Mobile Diary）功能的新器材将能协助肃毒局前线人员执法，系统也会连接肃毒局现有案例管理系统，提高资料分享的效率。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中央肃毒局 工作计划研讨会 毒品滥用 近7万元毒品藏灭火器拟运来新 新马联手执法瓦解贩毒团伙 善用技能重新出发