“流动日记”助肃毒局人员办案时及时记录

所有中央肃毒局的前线人员下来都将随身佩带一台类似手机的记录器，协助他们办案时及时记录。在搜获毒品时，肃毒局人员可使用这台便携器拍下证物、标记搜获毒品的地点以及记录嫌犯口供等。

肃毒局昨天在年度工作计划研讨会上宣布这项新措施。该局在文告中指出，这台有“流动日记”（Mobile Diary）功能的新器材将能协助肃毒局前线人员执法，系统也会连接肃毒局现有案例管理系统，提高资料分享的效率。