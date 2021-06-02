金山岭饮食集团执行董事洪启强 携手四年轻企业家传授创业正能量

金山岭饮食集团执行董事洪启强和四位年轻企业家携手推出新书《新新头家——致创业路上的你》，期望散播正能量，鼓励商家在疫情期间努力坚持下去。

身为本地五家企业的青年掌舵主，洪启强、周伟隆、白正洋、林睿理和林棓舢从2017年起为《新明日报》撰写专栏，分享他们创业及接管家族企业的心得，新书选取五人部分文章并集结成书。

五名作者皆来自不同行业领域，洪启强是金山岭饮食集团的第三代接班人，周伟隆创办了记忆方舟，白正洋目前担任D’ Elegance调整型内衣品牌的行销与市场开发董事，林睿理担任明辉环球（BH Global）企业业务发展董事，林棓舢则是鸿鸣窗帘总汇人力资源经理。

洪启强也是老板联谊会青年团创办人，另四名作者都是青年团团员，他们在疫情暴发之前经常到海外参访学习及举办活动分享各自生意经营理念。

洪启强接受《联合早报》访问时说，他的文章最常围绕主题便是家族企业的传承。金山岭饮食集团目前在全岛经营35家咖啡店，其中六家是24小时营业。洪启强约20年前就加入集团，之前负责主要日常业务及处理买店事宜，不过自从父亲洪鼎良于4月29日去世后，现在已接手全盘生意。

希望本地企业家像洪鼎良秉持终身学习精神

面对父亲的逝世及集团业务受到疫情影响等重重打击，洪启强表示“再难过也一定会坚持下去”，尤其重温自己之前文章更是感触良多。但他同时也受到鼓舞，例如有一篇文章名为《三代人的故事》，忆述爷爷当初如何创办第一家金山岭咖啡店及坚守做生意原则。

尽管这次新书并未收录洪启强悼念父亲的文章，但他希望本地企业家可以像父亲一样秉持着终身学习的精神，不断进修提升自己以克服疫情挑战。

洪启强在文中提及，父亲临终前还在进修，他报读了美国乔治城大学的课程，结果校方发来短信，提醒父亲还有一科财务分析课程未完成。

记忆方舟执行董事周伟隆受访时说，自己当初踏上创业之路及成为新加坡首位认证国际记忆大师，也是受到洪鼎良的启发，后者点醒了他“设标杆”道理，即如果对记忆训练感兴趣，去找最出名的老师学习。

除了视洪鼎良为恩师，周伟隆本身非常敬重传授禅式管理的施宏洲老师，对方让他领悟“禅修是一种境界，一种修心的方式。它可以广泛地运用在生活、工作与企业中。”配合新加坡书展2021，五名作者将在星期日（6日）下午4时至5时30分在一场网上直播举行新书推介会。

公众无须报名，到时只须登录面簿网页即可参与，网址是www.facebook.com/events/3999961700081499。新书在6月底出版，可在“Zshop集品店”预购，网址是zshop.zaobao.sg，原价23.90元，书展期间的预购价为20元。