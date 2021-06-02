进入不惑之年，钟育辉开始反思自己的事业发展。在不断递出求职申请的当儿，突然暴发的疫情增加钟育辉获聘的难度，所幸去年8月找到了工作，加入保险行业。

想转换事业跑道，却碰上冠病疫情。前理财顾问没有打消再次转行的念头，反而善用过去在警队查案的经验，在保险业务合规岗位重新出发。

钟育辉（42岁）当过警察，后来转行为理财顾问。他也曾在一家外国银行担任银行保险专员，从事销售工作13年。

进入不惑之年，他开始反思自己的事业发展，认为是时候再转行，但还不完全清楚应尝试哪个领域。

在不断递出求职申请，摸索事业新方向的当儿，突然暴发的疫情增加钟育辉获聘的难度。他后来留意到，保诚保险新加坡聘请调查员，负责调查有关保险代理不当行为的投诉。

了解工作内容之后，他认为自己具备的技能和条件符合职务要求，合规方面的工作也是他感兴趣的领域，于是决定申请这份工作。

钟育辉在去年8月加入保险行业。这段期间几乎人人居家办公，他必须通过线上方式适应新的工作环境和接受培训，并通过视讯请教同事。在多方帮助下，他很快就融入团队中。

钟育辉鼓励身处职业生涯中期的人，若有意转行，应勇敢走出舒适圈，否则随着年龄增长，会更难踏出这一步。

他说，最初申请现有工作时，根本没想到会得到公司回应，因为他没有任何相关经验。“尽管暴发冠病疫情是不幸和在预料之外的事，但你永远不应放弃希望，因为你的下一位雇主可能也在寻找你。”