废车厂老板儿巧思妙想改装 “巴士办公椅”一天接80订单

人弃我取！废车厂老板的17岁儿子发挥巧思，把报废双层巴士的座椅拆下改装成办公椅，放上网兜售“试水温”，一天内接获80张办公椅的订单！

废车厂“金利发私人有限公司”的面簿专页在周一（5月31日）发贴文，售卖一张由新捷运双层巴士座椅改装而成的办公椅，一张椅子卖100元，若想要大量订购还可获得折扣。

该贴文后来引起关注，网民热烈反应，不少有“巴士情结”的网民纷纷留言表示想要订购，甚至有网民还打趣问能否为办公椅加上扶手。

原来这张“办公椅”是由废车厂老板17岁的儿子曾俊睿改装的。他从中学开始就跟着父亲到废车厂学习拆除巴士和罗厘零件。目前就读新加坡理工学院商业管理一年级的他，也“半工半读”帮父亲经营废车厂生意。

他受访时说，早前在网上看到别人改装巴士座椅，因此也想亲自挑战看看，父母得知后很支持，于是开始购买改装所需的零件。

由于曾俊睿特别要求是橙红色的巴士座椅，父母特意向同行朋友购入座椅后，让儿子去研究改装，父亲也提供意见该如何让椅子底部更加稳固。

曾俊睿说，在车厂员工的协助下，他花了将近两个小时才把一张座椅改装完毕，改装过程包括要把双人座椅切割成单人椅、清理坐垫、安装椅子的轮子、升降脚等。

“我把价格定在100元，放上网看看有没有人要买，没想到隔天就在网上传开，询问电话一个接一个，一天不到就被订了80张椅子，令人又惊又喜！”

完整报道，请翻阅2021年6月2日《联合晚报》。