不孝女为遗产 诅咒母被车撞

26岁女郎违反个人保护令，半夜上门砸母亲家的窗户，还偷母亲手机威胁她把遗产转到自己名下，母亲拒绝竟被诅咒遭车撞！

被告黄慧怡（26岁）共面对包括偷窃、骚扰和非法禁錮等11项控状。被告的姐姐黄惠琪和母亲郑金莲在2011年和2016年获得个人保护令，禁止被告对她们动粗，随后也不再和被告一起住。

案情披露，去年6月25日，被告不知何故不满母亲，凌晨2时许到母亲位于后港的住家，边砸窗边大喊，见无人回应，竟给大门上锁，随后在邻居的劝说下才离开。母亲当场报警。被告也在今年3月24日傍晚，趁母亲到门口取外卖时，进入单位偷走母亲价值448元的手机。

隔天下午，被告用不同号码拨电骚扰母亲两小时，威胁她把遗产转到自己名下，否则将永远不会把手机还给她。母亲拒绝，怎料被告竟诅咒她出门时会被车撞。

被告昨日（6月1日）通过影像系统认罪，母亲也出庭聆讯。控方表示，被告曾在2014年和2016年因触犯个人保护令被判接受强制性治疗，也曾因偷窃罪被判入狱。

控方指出，在这起案件中，被告不但反锁大门、偷窃还骚扰姐姐，促请法官判她坐牢14至18周。

法官最终同意控方要求，判被告坐牢14周。（人名译音）

完整报道，请翻阅2021年6月2日的《新明日报》。