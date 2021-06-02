男子投诉邻居： 走廊拆卸货物 把住家当工厂

男子投诉邻居把住家当工厂，大批大型物件送上门后堆叠在走廊上，工人忙进忙出，甚至在走廊上拆卸直到晚上，搞到处处是尘埃，组屋宁静的居住环境变样，感觉成了工业大楼！

向《联合晚报》投诉邻居的男子，是和妻子在万国连路（Buangkok Link）第984C座四房式组屋住了八年的林先生（39岁，销售员）。

林先生说，把住家当工厂使用的邻居，是在2019年年底搬来的，其中包括30来岁的夫妇，两人的父母和一个小孩子。

“大家的关系原本不错，见面都会打招呼，可是过没多久，他们家就频频有人将一箱箱的货物搬上门，还在走廊上摆放了一个大橱柜，挡住一部分走廊。”

林先生为此好心提醒邻居把橱柜移走，邻居确实相当配合，不久便将橱柜移掉。然而，就在上门反映情况时，林先生注意到邻居门口放了许多家居用品的传单，因此怀疑邻居是经营家居用品店的，这也解释了邻居家为何总是有人进进出出，而且总有源源不断的货品搬上门。

去年三四月，林先生发现邻居搬上门的货物越来越多，而且越来越大件，一周搬个两三天，还直接在走廊上拆卸货物。“工人一忙就是一两个小时，有时甚至忙到晚上，搞到满地尘埃，噪音也严重干扰到其他人的休息。

根据林先生提供的照片，邻居单位外的走廊确实堆了不少货物，有时是一堆大小不一的相框，有时则是一箱箱未拆封的货物。

林先生说，他无意刁难邻居，但面对屡劝不听的邻居，他也只能向当局投诉。

邻居遭投诉之后确实有“收敛”一些，但到了今年年初，邻居变本加厉，在走廊上堆放货物和进行拆卸工作，搞到组屋走廊脏兮兮的，感觉像设在工业大楼里工厂。林先生无奈说：“我们只希望能有一个舒适整洁的居住环境，希望对方能够多体谅。”

完整报道，请翻阅2021年6月2日的《联合晚报》。