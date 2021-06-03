卫生部：私人医疗机构可施打科兴疫苗 接种者不能通过疫苗致伤援助计划索赔

随着世界卫生组织前晚（6月1日）宣布批准紧急使用中国科兴疫苗，卫生部指出，本地私人医疗机构将可通过特别采用程序引进和施打这款疫苗。

不过，由于科兴疫苗并未被纳入新加坡全国疫苗接种计划，本地接种者将无法透过疫苗致伤经济援助计划索赔。

卫生部昨天受询时说，该部门将在未来数日公布更多详情，说明私人医疗机构可如何申请透过特别采用程序，成为科兴疫苗的合法供应商。

卫生部也说，当局正在探讨让私人医疗业者使用本地现有20万剂科兴疫苗存货的可能性，并会针对定价、提供接种者足够资料做知情决定以及接种者的安全拟定详情。

卫生部长王乙康本周一宣布将允许私人医疗业者通过特别采用程序，引进获世卫列入紧急使用清单的冠病疫苗。目前被列入清单的包括辉瑞和莫德纳疫苗，以及尚未获卫生科学局批准的强生、阿斯利康、中国国药集团（SinoPharm）和科兴疫苗。

数家私人医疗业者受询时表示目前仍等待当局公布详情。其中，康盛医疗总经理兼首席运营官李贤杰医生说，院方正考虑为合适的病患提供世卫批准的疫苗，斐瑞医院则正与卫生科学局密切合作获取科兴疫苗，但定价和数量未定。

两家药品分销商则反映，由于本地市场不大，商家要大规模采购疫苗并不现实，引进疫苗的主要挑战在于找到货源并谈成合理的订购量和价格。

Apex Pharma Marketing目前在本地批发逾20款疫苗。总经理罗佩君指出，公司准备和一些疫苗厂商接洽，探讨如何满足私人医疗业者的需求。

她说，一些在本地有药剂品出售的公司，例如强生和阿斯利康已有指定分销商，公司主要会设法与其他厂商取得联系。“目前，本地人民对这些品牌的疫苗需求仍难以估算，但从长远来看，若须接种追加剂或定期接种疫苗，相信会比较有市场，我们会继续留意情况和发展。”