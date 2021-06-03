面对更多比较与竞争 陈振声：培养年轻一代自信至关重要

教育部长陈振声指出，在后冠病的新世界，人们更需有“三个层面的信心”，包括有信心在全球化的世界竞争、有信心接受自己，以及在接触外部的想法与经验后，有信心走出一条新加坡人的路。

现今的年轻一代面对更多比较与竞争，网络世界有时让事物显得太完美，产生的攀比行为可能对年轻人的信心造成负面影响。教育部长陈振声指出，培养年轻一代的自我认知与自信，了解自身强项并加以发挥，至关重要。

陈振声昨天（6月2日）在线上教师研讨会和“精益求精教育展”（MOE ExCEL Fest）致辞时，阐述我国教育界应对冠病疫情挑战之际，应如何支持年轻一代发挥所长。这是陈振声接任教育部长后首次在面向教育工作者的大型活动发表讲话。

他先以自己的求学经历感谢教师们对莘莘学子的启发。没有讲英语的家庭环境，又没能力买书，陈振声就读柏盛小学时在级任教师的鼓励下，第一次尝试借阅绘本以外一本超过100页的书，从此培养对阅读的信心与求知欲。

他以此强调，好奇心与自律能激发孩子对学习的热忱。当孩子有自信时，将能面对任何挑战。

在后冠病的新世界，人们更需有“三个层面的信心”，包括有信心在全球化的世界竞争、有信心接受自己，以及在接触外部的想法与经验后，有信心走出一条新加坡人的路。

陈振声以一名不懂泰语、没学过相关知识却勇敢地到清迈工作的胜安航空公司地勤人员为例说明，这名女生靠的不仅是教育体系传授的硬知识，而是教师和家长培养出的信心。

不过他也指出，人们不应让这股信心形成自满。世界500强企业的平均寿命已从50年缩短至15年，学生现在所学的许多知识在他们踏入职场时可能已不适用，因此个人保持与时俱进，持续学习更为重要。

陈振声说：“我们也须接受并了解自己的长短，而不是一味地用他人的标准来衡量自己。现在的儿童和青年不容易，以前我们可能是与邻居和同学做比较，但在现今的网络世界里，我们的孩子是与世界做比较。有时，网络世界让事物显得太完美……如何让年轻一代有接受自己的信心、了解自身强项并加以发挥，将日趋重要。”

在信息流通的环球化社会，他鼓励新加坡人勇于向他人学习，开创自己的道路。

“作为一个年轻国家，我们从不害怕向他人学习，也不该畏惧借鉴经验，开创属于自己的道路……我们希望人们接触不同的点子，客观地分析并应用在本地环境，或从中发掘新点子，自我突破。”

他强调，应对未来挑战的当儿，要抱着开放与包容的态度，同时保持诚信与清廉。“与世界接轨不是一个选项，而是我们的生存之道。我们须设法让学生更好地与世界接轨，了解这个世界，而不是我们所预想的世界。这在旅游被限制的冠病时代更为重要。”

陈振声指出，唯才是用的制度也得不断改进，避免肯定人才的方式被单一化。同时，认同人们会在人生不同阶段发展潜能，没有所谓的“一考定终身”，制度必须让人们在不同阶段有发展空间。

最后，有能力的应回馈社会，支持资源较缺乏的人，如此一来，我国才有信心，无论处在任何阶段，每个人都有发挥潜能的机会。