《跨太平洋伙伴全面进展协定》 启动英国加盟程序 订户 来自 / 联合早报 文 / 冯嘉年 发布 / 2021年6月3日 5:00 AM 贸工部长颜金勇（下排中）昨天在线上代表新加坡出席CPTPP委员会第四次会议，正式启动英国加入协定的程序。（贸工部提供） 字体大小: 小 中 大 英国加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）的程序启动，这有助提振全球在冠病疫情后的经贸融合。CPTPP委员会昨天在线上举行第四次会议，正式成立一个加入工作小组（Accession Working Group），处理英国加入协定的事务。该工作小组由日本担任主席，新加坡和澳大利亚担任副主席，负责评估英国申请加入的要求、进行相关谈判，并向委员会呈交提议条款的报告。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 CPTPP 跨太平洋伙伴全面进展协定 少年骑脚车遭罗厘撞死 司机涉疏忽被捕 至少3摊华仔烧腊仍营业 有加盟商称不受影响