《跨太平洋伙伴全面进展协定》 启动英国加盟程序

英国加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）的程序启动，这有助提振全球在冠病疫情后的经贸融合。

CPTPP委员会昨天在线上举行第四次会议，正式成立一个加入工作小组（Accession Working Group），处理英国加入协定的事务。该工作小组由日本担任主席，新加坡和澳大利亚担任副主席，负责评估英国申请加入的要求、进行相关谈判，并向委员会呈交提议条款的报告。