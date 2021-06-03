《跨太平洋伙伴全面进展协定》 启动英国加盟程序

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来自 / 联合早报

文 /
冯嘉年

发布 / 2021年6月3日 5:00 AM

贸工部长颜金勇（下排中）昨天在线上代表新加坡出席CPTPP委员会第四次会议，正式启动英国加入协定的程序。（贸工部提供）
贸工部长颜金勇（下排中）昨天在线上代表新加坡出席CPTPP委员会第四次会议，正式启动英国加入协定的程序。（贸工部提供）

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英国加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）的程序启动，这有助提振全球在冠病疫情后的经贸融合。

CPTPP委员会昨天在线上举行第四次会议，正式成立一个加入工作小组（Accession Working Group），处理英国加入协定的事务。该工作小组由日本担任主席，新加坡和澳大利亚担任副主席，负责评估英国申请加入的要求、进行相关谈判，并向委员会呈交提议条款的报告。

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