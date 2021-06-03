MINDSville@Napiri智障之家 新增四起确诊病例包括三住户一看护

该设施内另有22人初步确诊。社会及家庭发展部昨晚发文告指出，MINDSville@Napiri已经暂停任何人办理入住或退院手续，并谢绝访客。其他住户、职员以及访客等密切接触者都已被隔离，并会在隔离期间定期接受检测。

根据卫生部昨晚（6月2日）的文告，女看护是在上个月29日开始出现症状，但没有立即求医。

由于她曾与早前确诊的37岁女住户有密切接触，当局在本月1日将她隔离开来进行检测。她的血清检测结果显示她处于感染初期。她已完成接种。

确诊的三名住户都是新加坡籍女子，年龄介于47岁至64岁，她们也已完成接种。

至于初步确诊的另外22人，则会在卫生部证实检测结果后，列入今晚的名单。

社会及家庭发展部昨晚发文告指出，MINDSville@Napiri已经暂停任何人办理入住或退院手续，并谢绝访客。其他住户、职员以及访客等密切接触者都已被隔离，并会在隔离期间定期接受检测。

MINDSville@Napiri约91％的住户与职员都已经接种疫苗。社会及家庭发展部下来会与新加坡智障人士福利促进会（MINDS）密切合作，确保住户的健康与安全。

我国昨天新增31起确诊病例，包括上述四人，共有24起来自社区。

新增社区病例包括一名三岁男童以及71岁新加坡籍女子，他们与早前确诊的36岁越南籍女子同住，三人形成新的感染群。

男童是PCF Sparkletots学前中心（牛车水—金声）学生，最近一次上学是5月14日。他是在上个月17日流鼻涕后到全科诊所，随后在28日出现咳嗽和头痛等症状，不过没有求医。

71岁女子则是中峇鲁广场328加东叻沙餐厅员工，最近一次上班是上个月27日。她在隔天出现症状但也没有求医。由于两人与36岁越南籍女子同住，都在本月1日被隔离并于同一天确诊。

六个现有感染群扩大 清洁工感染群添三起病例

六个现有感染群也进一步扩大。其中，宏业集团清洁工感染群再添三起病例，包括一名就读于后港10道第406座组屋The Spark Playhouse的4岁男童，以及一名辅华小学的9岁男生。

与Success Consultancy经理有关的感染群再添四起新通报的病例，其中一名61岁女子是学林小学的食堂摊贩，最近一次上班是在5月18日。

安谷路第308座组屋的职总富食客感染群则再有一名20岁女厨房助手确诊。与65岁家庭主妇有关的感染群也增加两起新通报的病例，包括一名和她同住的93岁老妇。

樟宜监狱感染群和Chevy’s Bar and Bistro餐馆感染群也都各增一起病例，后者是一名在Zenith Healing @ La Maison De Ja工作的30岁女按摩治疗师。

卫生部昨晚通报的五起无关联社区病例当中，包括通过强制检测和监控检测发现的三起病例。

在义顺和后港组屋强制检测中发现的两名病患都已完成两剂疫苗接种，她们分别是43岁樟宜监狱女行政人员和80岁退休老妇。前者3月2日最后一次到工作场所上班；老妇则未出现症状，她属于早期感染。

疗养院员工监控检测则发现另一起病例，这名22岁缅甸籍慈恩林安老院（Grace Lodge）护理助理没有出现症状，血清结果为阳性，意味着是过去感染。

另外两人则是出现症状后求医确诊，分别是26岁越南籍家庭主妇，以及一名61岁妇女。后者在金文泰3道的职总平价超市新加坡博彩公司投注站工作。

此外，卫生部也宣布为上个月12日至30日到访盛港西道第455座商业单位的公众提供免费检测，以预先阻断冠病在更广泛社区中传播的潜在风险。

昨天公布的七起输入病例中，六人是新加坡公民或永久居民，他们分别从印度和阿拉伯联合酋长国返新；另外一人则持长期探访证从印度入境，他们在抵达新加坡后已履行居家通知。