环境局污水监测试验计划 扩大至约110地点

截至上个月，国家环境局的污水监测试验计划已经扩大至约110个地点，包括四个供水回收厂、客工宿舍，和其他人口密集的居住场所如养老院和学生宿舍。

国家环境局昨天答复《联合早报》询问时透露上述最新数据，并指该局将配合临床测试，继续与其他机构合作，通过污水监测点评估情况。

这项污水监测试验计划的合作伙伴包括新加坡环境生物工程中心、内政科技局，以及新加坡国立大学和南洋理工大学的实验室伙伴。