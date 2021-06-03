环境局污水监测试验计划 扩大至约110地点 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月3日 5:00 AM 污水监测有助观察相关地点的冠病疫情。至于没有已知冠病病例的地点，污水中的阴性病毒信号提供了额外的证据，确认这些场所不受感染。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 截至上个月，国家环境局的污水监测试验计划已经扩大至约110个地点，包括四个供水回收厂、客工宿舍，和其他人口密集的居住场所如养老院和学生宿舍。国家环境局昨天答复《联合早报》询问时透露上述最新数据，并指该局将配合临床测试，继续与其他机构合作，通过污水监测点评估情况。这项污水监测试验计划的合作伙伴包括新加坡环境生物工程中心、内政科技局，以及新加坡国立大学和南洋理工大学的实验室伙伴。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 污水监测试验计划 国家环境局 公用事业局 冠病 冠病疫情 少年骑脚车遭罗厘撞死 司机涉疏忽被捕 至少3摊华仔烧腊仍营业 有加盟商称不受影响