用社媒威胁布莱顿前锋莫佩 年轻“炮兵”球迷承认两罪名

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来自 / 联合早报

文 /
郭培贤

发布 / 2021年6月3日 5:00 AM

黄德仁（译音，19岁）面对四项触犯防止骚扰法令的罪名，指他在去年6月24日至7月1日之间，通过社交媒体威胁布莱顿前锋莫佩，让莫佩感到恐慌。（档案照片）
黄德仁（译音，19岁）面对四项触犯防止骚扰法令的罪名，指他在去年6月24日至7月1日之间，通过社交媒体威胁布莱顿前锋莫佩，让莫佩感到恐慌。（档案照片）

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恼怒布莱顿前锋在球场上撞伤阿申纳守门员后还进球赢了球赛，新加坡年轻“炮兵”球迷通过社交媒体威胁这名前锋，还恫言要伤害他全家。这名炮兵迷日前在国家法院被控后昨天认罪。

被告黄德仁（译音，19岁）面对四项触犯防止骚扰法令的罪名，指他在去年6月24日至7月1日之间，通过Instagram威胁布莱顿前锋莫佩（Maupay），让莫佩感到恐慌。

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