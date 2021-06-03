用社媒威胁布莱顿前锋莫佩 年轻“炮兵”球迷承认两罪名 订户 来自 / 联合早报 文 / 郭培贤 发布 / 2021年6月3日 5:00 AM 黄德仁（译音，19岁）面对四项触犯防止骚扰法令的罪名，指他在去年6月24日至7月1日之间，通过社交媒体威胁布莱顿前锋莫佩，让莫佩感到恐慌。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 恼怒布莱顿前锋在球场上撞伤阿申纳守门员后还进球赢了球赛，新加坡年轻“炮兵”球迷通过社交媒体威胁这名前锋，还恫言要伤害他全家。这名炮兵迷日前在国家法院被控后昨天认罪。被告黄德仁（译音，19岁）面对四项触犯防止骚扰法令的罪名，指他在去年6月24日至7月1日之间，通过Instagram威胁布莱顿前锋莫佩（Maupay），让莫佩感到恐慌。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 威胁 防止骚扰法 英超 球迷 少年骑脚车遭罗厘撞死 司机涉疏忽被捕 至少3摊华仔烧腊仍营业 有加盟商称不受影响