陈沐芸说，她从小就喜欢看《十万个为什么》，对人体运作特别感兴趣。她坦言，当年选修商学或许是绕了远路，所幸最终能回归初衷。

尽管大学时期没有修读生物或科学相关课程，前审计师陈沐芸（31岁）相信勤能补拙，立志当一名全科医生，帮助他人预防疾病。

今年5月毕业于杜克—新加坡国立大学医学院的她，曾在知名会计公司普华永道担任审计师，甚至考到特许会计师资格，但儿时对人体奥妙的好奇心，让她放弃了这一切，转而从医。

陈沐芸接受《联合早报》访问时说，她从小就是个好奇宝宝，喜欢看《十万个为什么》，对人体运作特别感兴趣。她坦言，当年选修商学或许是绕了远路，所幸最终能回归初衷。

她说，虽然在大学修读科学对学医刚开始确实有帮助，但那不是唯一的途径。为了弥补自己的不足，她勤于规划时间，每天拨出时间温习功课。

希望从事全科医学服务社区居民

陈沐芸说，自己有幸在支持她的环境中学习，不仅有志同道合的朋友互相切磋，导师也鼓励她勇于发问，而最大的支持莫过于她当医生的丈夫。

“我认为医学不只是治疗病患已有的疾病，更是预防人们患病。考虑到各种原因，我希望能从事全科医学，服务社区里的居民。”

除了具备审计和医学专业知识之外，陈沐芸也相当有语言天赋，会说英语、华语、印度尼西亚语和福建话。她希望这日后能让她与各种背景的病患有效沟通。

“能学医是一种荣幸，我很庆幸有机会能以医生的身份服务社会。”