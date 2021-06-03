少年偷母逾万元金饰 母报警捉亲儿

家贼难防！18岁男生称母亲不给钱，三次偷走母亲锁在衣柜里、总价值近1万6000元的金饰，母亲大义灭亲报警。

被告面对9项控状，包括偷窃及不诚实挪用财物罪，控方以其中两项提控。

由于被告涉事时未满18岁，根据儿童与青少年法令，媒体不得报道被告的名字和资料。

案情显示，被告40岁的母亲在去年6月之前，将一些首饰放在一个红色圆塑料盒里，锁在主人房衣柜里上锁的抽屉内。钥匙放在衣柜另一个抽屉里，只有她知道。

被告去年6月独自一人在家时，进到主人房用钥匙打开抽屉，拿到了红盒子，偷走一条价值3500元的“四合一”916金手链和一个价值900元的金戒指。

去年10月尾，被告趁独自在家时，又偷走另一条价值3500元的916金手链。

几天后，被告在义顺约见一名友人，谎称有朋友让他帮忙卖掉该条金手链，友人因此帮忙在义顺一间当铺，以800元的价格卖了金手链。被告随后花掉其中的100元，把剩余的700元收起。

被告在去年11月又故技重施，偷走一条价值8000元的916金手链，再次联系友人，以800元的价格在当铺卖了金手链。被告用了其中的400元买了一辆电动踏板车（E-Scooter），收起剩余400元。

母亲于12月24日凌晨报警，表示家中饰品被盗，才揭发此案。

完整报道，请翻阅2021年6月3日的《新明日报》。