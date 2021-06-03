组屋外部砖墙突起 居民担心砖块脱落砸伤人

女皇镇美玲街一组屋外墙一年多前出现小裂纹，居民不曾在意，怎料经历日照雨淋后，小裂纹慢慢形成明显的裂缝，周遭一大块砖墙突起，不少居民担心砖块会脱落砸伤路人，也影响居住安全。

美玲街第145座组屋七楼和八楼间的两个单位外墙，有一道非常明显的裂缝，一部分的砖块看起来摇摇欲坠，让人觉得非常危险。

记者走访现场时，从楼下就能看见明显的裂缝，宽度约两三公分，一部分砖块已不平整，向外凸起。裂缝下方可见暗色水痕，相信是下雨时雨水从该处流出留下的痕迹。

住在八楼的林先生（73岁，退休人士）说，一年前就发现住家窗外有一条小裂纹，当时不以为意，但如今裂缝变得更加明显，确实令人担忧。

“这栋组屋的屋龄有27年了，我们猜测是外墙被阳光照射、又被雨水淋湿，热胀冷缩外加潮湿造成裂缝。”

一周前，林太太发现墙体凸起的情况变得严重，裂缝也变宽，因此想向当局反映。林先生说：“我猜测裂开的部分可能只是外面的砖墙，里面的结构或许并没有被破坏。”

住在隔壁的陈先生（70岁，退休人士）则表示，虽然裂缝或许不影响组屋整体结构，但是一旁的砖墙已经向外突起，万一脱落下来砸到路人，后果不堪设想，因此已向市镇理事会反馈。

市镇会：不影响组屋结构

市镇会解释，墙体出现裂痕不会影响组屋整体结构，但当局已着手处理此事，本月内会完成修缮。

丹绒巴葛市镇会理事会回复《联合晚报》问询时表示，已经接获居民通知，目前已经在受影响的区域，即出现裂痕的组屋外墙楼下设置路障，不让居民从该处通过。

市镇会解释，墙体虽然出现裂纹，但不会影响组屋整体结构。负责修缮工作的建筑承包商将会在本月底前完成修缮工程。

发言人说：“我们向居民们保证，建筑物在结构上是安全的。”

完整报道，请翻阅2021年6月3日《联合晚报》。