少年骑脚车遭罗厘撞死 司机涉疏忽被捕

14岁少年和数名友人一同在滨海东骑脚踏车时，遭一辆疑似在切换车道的罗厘撞上，14岁少年的脚踏车断成两截，而他也当场死亡。37岁罗厘司机在疏忽驾驶导致他人死亡的罪名下被捕。

这起致命意外发生在本周一（5月31日）下午4时25分，地点是滨海东通道（Marina East Drive）一带的公路。

面簿页面SG Road Vigilante昨天发布贴文，指车祸涉及一辆罗厘与脚踏车，并附上现场照片。

根据贴文，脚踏车骑士疑似被撞后，不幸惨遭碾过。现场照片显示，一辆罗厘停在三条车道的中间，后方则有一辆断成两截的黑色脚踏车。

一般相信，脚踏车看似被罗厘碾过，车身已扭曲变形。另一张照片也显示，脚踏车骑士倒卧在卡车后轮前，并已被盖上白布。

据《联合晚报》了解，死者是一名14岁少年，他当时相信和数名朋友到上述地点骑车。之后，罗厘疑似在切换车道时，不知何故与死者发生碰撞，结果酿成这起惨案。

许多网民过后在贴文下留言，表示对死者为何到如此偏僻的地方骑脚踏车感到不解，因为附近有许多更好的地方骑行，如可去东海岸的脚踏车公园连道。

不少网民也留言悼念死者，并呼吁维护公路安全人人有责，所有公路使用者都应该多加留意，安全至上。

警方受询时证实上述致命车祸，医护人员过后宣告14岁脚踏车骑士当场身亡，37岁的罗厘男司机则在疏忽驾驶导致他人死亡的罪名下遭逮捕。调查正在进行中。

完整报道，请翻阅2021年6月3日的《联合晚报》。