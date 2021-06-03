至少3摊华仔烧腊仍营业 有加盟商称不受影响

不少华仔港式烧腊摊位仍在营业引关注，有摊贩澄清，全岛有多家华仔加盟摊位是和感染群无关的，但生意也受影响。

《新明日报》昨天（6月2日）报道，华仔港式烧腊摊位多名摊位员工被确诊冠病，为阻断潜在的病毒传播链并进行彻底清洗，全岛有26间华仔摊位从昨天起关闭14天，6月15日才重开。

苏先生（43岁，化验实验室人员）向本报通报，昨午妻子出外打包，发现位于裕廊东的华仔摊位仍在营业，后来在傍晚，发现金文泰另有两家摊位也照常营业。

根据他向记者出示的照片，摊位开灯营业，且挂有烧鸭出售。苏先生说：“我们想弄清楚，为什么华仔摊位还是照常开。”他坦言，未弄清楚事情之前，或不会从摊位购买食物。

《新明日报》记者昨晚走访位于义顺一带并照常营业的华仔摊位，摊位头手黄先生告诉本报记者，“华仔港式烧腊”招牌实际在全岛有多间加盟店，由不同的老板经营管理，而卫生部所指的是全岛26间被迫关闭的华仔摊位，并非加盟店。

他表示，他所在的加盟店与发现确诊病例的华仔摊位无关，加盟店老板也不同，“老板只是拿他的名字（指招牌）来做而已……勿洛和淡滨尼等摊位都没有受影响。”

他说：“我们也很无奈，没有办法，这件事大家都不想发生的。疫情时我们生意已经受影响了，因为这件事情，生意再掉20％。”

记者联系上被令关闭的华仔摊位负责人，不过对方拒绝置评。

完整报道，请翻阅2021年6月3日的《新明日报》