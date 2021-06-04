12岁及以上学生注射首日 超过9000名学生接种第一剂疫苗

教育部长陈振声对学生的积极反应感到欣慰。他透露，本月1日以来，除了5万6000名O、N及A水准会考的应届毕业生，高中一年级和理工学院学生也陆续收到邀请短信。教育部也会继续向符合条件的学生发出邀请接种疫苗的短信，直至6月13日。

本地学生接种计划昨天（6月3日）启动的第一天，参加今年O水准、N水准和A水准考试，可优先预约接种的学生当中，超过9000人接种了第一剂疫苗。

教育部长陈振声昨天发布面簿贴文对学生接种疫苗的积极反应感到欣慰。

“随着我们应对这场疫情带来瞬息万变的挑战，接种疫苗依然是保护我们学生和孩童安全的最佳方案。”

全国学校及大专学府超过40万名12岁及以上的学生，本月1日起陆续收到邀请预约接种疫苗的短信。今年考O水准、N水准及A水准会考，以及相等学历考试的学生可优先预约接种，这是为了方便他们安排接种时间，避免和考试撞期。这批应届毕业生大约有5万6000人。

陈振声在贴文中透露，本月1日以来，除了应届毕业生，高中一年级和理工学院学生也陆续收到邀请短信。

教育部会继续向符合条件的学生发出邀请接种疫苗的短信，直至6月13日。陈振声鼓励家长在收到短信后，尽快为孩子预约时间。

社区接种中心昨天大致上运作顺畅，记者昨早9时30分抵达武吉知马民众俱乐部的接种中心，未见到排队人龙，室内情况也井然有序。

就读华侨中学直通车课程的康喜（16岁）今年不必参加会考，但他接到邀请后，也决定来接种。“近期多所学校出现病例，难免有些担心。当政府宣布让学生接种，母亲接到短信后就立即上网替我登记。”

只有12岁和特别教育学校的学生到接种中心接种时，必须由家长或监护人陪伴。昨天不少学生按照预约时段独自前来，也有家长抽空陪孩子到接种中心。

新加坡华乐团行政总监、前官委议员何伟山昨早陪儿子和母亲到马林百列民众俱乐部的接种中心。他的儿子何庭乐今年18岁，是A水准的应届考生，母亲则高龄76岁。何伟山说：“儿子预约了早上7时30分的时段，母亲也跟着他一同来接种疫苗。早上的人不多，他们半小时就出来了。我建议他们日后一起来接种第二剂疫苗，两人互相作伴。”

新民中学学生杨睿（15岁）昨天由母亲陪同到碧山民众俱乐部的接种中心。今年参加O水准会考的杨睿说，她为避免接种第二剂疫苗的时间和7月的O水准英语口试撞期，收到短信邀请后立即预约。“我的外婆因医疗原因不适合接种疫苗，我决定尽早来打针，也是为了保护她。”

学校办说明会鼓励家长让孩子接种

一些学校准备举办线上说明会鼓励家长让孩子接种。立化小学前天给家长发出说明会的通知，昨天已收到约100名家长报名。

立化小学校长王丽萍指出，家长对孩子接种疫苗的意愿相当高。“有些家长对孩子打针后如果有副作用能否请病假等行政安排仍有一些疑问。下来是学校假期，我们决定办说明会，好让家长一次过厘清疑问。”

她说：“接种冠病疫苗不是强制的，但我们鼓励家长让孩子接种。学校学生人数多，难免有交集互动，学校虽严格实施安全管理措施，但防疫措施不是万全的。接种疫苗对学生和他们的家人来说，都是多一层保护。”