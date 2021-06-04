华仔烧腊一些摊位仍照常营业 卫生部：属于特许经营并无关联

华仔港式烧腊出现数起冠病确诊病例，全岛26个摊位被令从本月1日起关闭14天，但昨天（6月3日）仍有不少华仔摊位照常营业。卫生部受询时澄清，照常营业的摊位属特许经营，与被令关闭的摊位分属不同管理层。

卫生部昨晚答复《联合早报》询问时说，26个受影响摊位的员工没有被调派到特许经营（franchised）的摊位工作。

26个被令关闭的摊位中，10个由Hua Zai Eating House Pte Ltd管理，八个属Hua Zai Food Farm Pte Ltd，另外八个则是Hua Zai Food Holdings Pte Ltd旗下的摊位。

有员工确诊的摊位分别位于安谷路第308座的职总富食客（NTUC Foodfare）、实龙岗景上段第476D座，以及后港51街的豪阁林购物廊。这三个摊位几天前已关闭。

10名确诊的华仔烧腊员工中，有六人同住并且在两个不同摊位工作。为阻断潜在病毒传播链并彻底清洗，卫生部日前宣布，全岛26个华仔烧腊摊位须关闭14天，6月15日才重开。

本报昨天接获读者通报，照常营业的摊位有至少五个，分别位于新樟宜路上段第209座、三巴旺通道第463座、基里尼路第117座、淡滨尼21街第201座，以及义顺环路第256座。经查证，这五个摊位都属特许经营，没列入受影响名单。

一名不愿具名的摊贩受访时说：“不同的特许经营摊档由不同的老板经营，被令关闭的摊位由另一个老板管理，我们跟他们完全没有接触。”

记者昨天尝试联系华仔港式烧腊负责人，但截稿前未收到回复。