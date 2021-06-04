学生争取尽早预约 希望接种后可安心备考

订户

来自 / 联合早报

文 /
陈美谕 王嬿婷

发布 / 2021年6月4日 7:11 AM

教育部长陈振声（右）昨天走访武吉知马民众俱乐部的疫苗接种中心，与预约到那里接种的学生交谈。（教育部提供）
教育部长陈振声（右）昨天走访武吉知马民众俱乐部的疫苗接种中心，与预约到那里接种的学生交谈。（教育部提供）

字体大小:

昨天接种冠病疫苗的学生，不少是为了安心备考，而争取早登记早打疫苗，在预约时的首要考量也是选择最方便的地点和时间。

今年将参加A水准考试的华侨中学（高中部）二年级学生谢晋涵（18岁），昨天按照预约安排在上午10时到住家附近的义顺东民众俱乐部接种疫苗。

“其实听到学生也获准打疫苗后，我松了一口气，因为我们也能受到保护，可以专心读书备考。无论哪种疫苗，只要方便接种就好，所以我选择了离家最近的接种中心。”

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容