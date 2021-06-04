学生争取尽早预约 希望接种后可安心备考 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈美谕 王嬿婷 发布 / 2021年6月4日 7:11 AM 教育部长陈振声（右）昨天走访武吉知马民众俱乐部的疫苗接种中心，与预约到那里接种的学生交谈。（教育部提供） 字体大小: 小 中 大 昨天接种冠病疫苗的学生，不少是为了安心备考，而争取早登记早打疫苗，在预约时的首要考量也是选择最方便的地点和时间。今年将参加A水准考试的华侨中学（高中部）二年级学生谢晋涵（18岁），昨天按照预约安排在上午10时到住家附近的义顺东民众俱乐部接种疫苗。“其实听到学生也获准打疫苗后，我松了一口气，因为我们也能受到保护，可以专心读书备考。无论哪种疫苗，只要方便接种就好，所以我选择了离家最近的接种中心。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠病疫苗 学生 接种冠病疫苗 冠状病毒19 南大回溯新加坡海平面记录至1万年前 最新研究有助制定气候暖化对策 数码