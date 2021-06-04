学生争取尽早预约 希望接种后可安心备考

昨天接种冠病疫苗的学生，不少是为了安心备考，而争取早登记早打疫苗，在预约时的首要考量也是选择最方便的地点和时间。

今年将参加A水准考试的华侨中学（高中部）二年级学生谢晋涵（18岁），昨天按照预约安排在上午10时到住家附近的义顺东民众俱乐部接种疫苗。

“其实听到学生也获准打疫苗后，我松了一口气，因为我们也能受到保护，可以专心读书备考。无论哪种疫苗，只要方便接种就好，所以我选择了离家最近的接种中心。”