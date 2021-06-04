傍晚和周末多人打球玩乐 邻里球场成群聚点居民担心散播病毒 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘芸如 摄影 / 陈渊庄 发布 / 2021年6月4日 7:11 AM 麦波申循环路第64座组屋旁的公共休闲处，星期三晚上有超过20人聚集打羽球和玩耍。不少聚集者彼此认识，休息时也聚在一起聊天。（陈渊庄摄） 字体大小: 小 中 大 《联合早报》近日接到来自义顺、麦波申、勿洛等地区居民的投诉，指自家门前的羽球场和篮球场成群聚热点，每天傍晚都会有不少人聚集打篮球、羽球或踢藤球，周末时人尤其多。邻里的羽球场及篮球场成为群聚的热点，每到下午5时至晚上9时，循环路、义顺及勿洛的羽球场都可见聚集超过20多人打羽球，不少孩童玩尽兴后才戴上口罩，休息时也多人围坐一起。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 市镇会 球场 学校假期 防疫 口罩 运动 电板车电梯内爆炸追踪 凄厉呼救10秒夺命 巴士上怒指她们“带入病毒” 醉准新郎脱罩吐痰飙骂母女