傍晚和周末多人打球玩乐 邻里球场成群聚点居民担心散播病毒

《联合早报》近日接到来自义顺、麦波申、勿洛等地区居民的投诉，指自家门前的羽球场和篮球场成群聚热点，每天傍晚都会有不少人聚集打篮球、羽球或踢藤球，周末时人尤其多。

邻里的羽球场及篮球场成为群聚的热点，每到下午5时至晚上9时，循环路、义顺及勿洛的羽球场都可见聚集超过20多人打羽球，不少孩童玩尽兴后才戴上口罩，休息时也多人围坐一起。