尚穆根：须从小灌输两性平等 教育部探讨加强学生反性别暴力意识

尚穆根指出，要阻止性犯罪，检讨现有法律框架以加重相关惩罚固然重要，但除了单纯从“罪与罚”的视角看问题之外，更重要的是推动价值观的改变。

偷窥等性相关罪案极大地抵触社会的基本价值观，除了应检讨现有法律以严惩这类行为之外，家庭、学校与社会更须从小灌输孩童两性平等的正确观念。教育部正探讨为学校制定更完善的计划，教导孩童和青年男女彼此尊重，及早宣导反性别暴力。