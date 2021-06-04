尚穆根：须从小灌输两性平等 教育部探讨加强学生反性别暴力意识 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄伟曼 魏瑜嶙 发布 / 2021年6月4日 7:11 AM 内政部长兼律政部长尚穆根（上排左）与工人党议员何廷儒（上排右）昨天在妇女论坛的闭幕对话会上聚焦讨论共享陪产假与制定反歧视法等议题。尚穆根指出，男孩与女孩在成长过程中须学会尊重彼此，接受彼此同等的关系。对话会由新加坡管理大学校长江莉莉教授主持。（线上活动截屏） 字体大小: 小 中 大 尚穆根指出，要阻止性犯罪，检讨现有法律框架以加重相关惩罚固然重要，但除了单纯从“罪与罚”的视角看问题之外，更重要的是推动价值观的改变。偷窥等性相关罪案极大地抵触社会的基本价值观，除了应检讨现有法律以严惩这类行为之外，家庭、学校与社会更须从小灌输孩童两性平等的正确观念。教育部正探讨为学校制定更完善的计划，教导孩童和青年男女彼此尊重，及早宣导反性别暴力。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 妇女论坛 新加坡政策研究所 女性发展对话 男女平等 电板车电梯内爆炸追踪 凄厉呼救10秒夺命 巴士上怒指她们“带入病毒” 醉准新郎脱罩吐痰飙骂母女