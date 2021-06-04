何廷儒与妇女组织代表 吁政府制定职场反歧视与反骚扰法令 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月4日 7:11 AM 字体大小: 小 中 大 工人党盛港集选区议员何廷儒与本地妇女组织代表昨天呼吁政府制定针对工作场所的反歧视与反骚扰法令。她们指出，这可强制雇主制定更完善的应对程序，保障员工权益。何廷儒昨天在新加坡政策研究所举办的妇女论坛闭幕对话会上发表演讲。她指出，目前虽有劳资政公平与良好雇佣联盟（TAFEP）制定的一系列准则，但这些条例没有约束性，在现有制度下，不论女性或男性在面对工作场所骚扰或歧视时，须踏出第一步举报加害者，为寻求正义与保护而承担过多的压力与责任。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 妇女论坛 新加坡政策研究所 反歧视法 工作场所骚扰 工作场所歧视 何廷儒 电板车电梯内爆炸追踪 凄厉呼救10秒夺命 巴士上怒指她们“带入病毒” 醉准新郎脱罩吐痰飙骂母女