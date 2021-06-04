线上卖房收入不减反增

房地产经纪赵家良去年借助虚拟看房和视讯等科技，完成了55笔交易，显著高于前年的45笔。他认为，今时今日的房地产经纪不再只是负责处理房屋交易，必须成为房地产顾问，为客户提供一站式解决方案。

去年的病毒阻断措施给房地产行业带来不少挑战，不过也有房地产经纪迅速应变，借助科技让自己的收入不减反增。

33岁的赵家良就是其中之一。他完成国民服役后加入橙易产业（OrangeTee & Tie）成为房地产经纪，至今九年。

已为人父的赵家良说，去年这场全球大流行病暴发时，他的首要考量就是如何维持生计，照顾好太太和两个儿子。

政府实施的安全管理措施，让他无法亲自与客户见面或带他们看房。另一方面，潜在买家的心态转变也是一大挑战。

“他们会如何看待这场疫情？对于金融危机的担忧，会否影响他们的购屋决定？在这方面，橙易产业的管理层给予了关怀和扶持，为旗下所有房地产经纪提供所需的科技和培训。”

去年，赵家良借助虚拟看房和视讯等科技，完成了55笔交易，显著高于前年的45笔。由于交易中以卖屋居多，他去年的收入增加了一倍以上。

这让他发现，危机也带来了转机。许多新加坡人因为改为部分时间居家办公，要寻找更大的空间或升级至大型单位。

病毒阻断措施期间，赵家良也有更多时间与客户交谈。“一些客户随口询问楼市如何，我就会通过橙易产业自行研发的市场分析平台（Market Analytics Suite）为他们提供相关数据，保持对话。久而久之，他们也就相信我能协助他们作出知情决定。”

赵家良认为，今时今日的房地产经纪不再只是负责处理房屋交易，必须成为房地产顾问，为客户提供一站式解决方案。

他举例，卖家如今也得迈向数码化，在网络上呈现房屋最好的一面。这时，房地产经纪就得扮演室内设计师的角色，自己动手或协助聘请第三方公司来改造房子。

“我们也要掌握买家的财务目标，如他们是想购屋养老还是留作遗产，再协助他们与银行和房贷经纪接洽。此外，房地产也只是个人财产的其中一部分，还须了解他们的其他投资。”