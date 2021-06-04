再涉酒驾案 包勋评有意认罪

再度涉嫌酒驾的新传媒前艺人包勋评昨天通过代表律师表示有意认罪，案件展期至7月14日审理。

《联合早报》早前报道，2014年7月30日因酒驾被定罪的包勋评（30岁），去年9月17日再次涉及酒驾，被控上法庭。

根据控状，他在去年9月17日晚上11时20分左右，酒后开着一辆货车行驶在爪哇路（Java Road）往尼诰大道（Nicoll Highway）的路段。包勋评在接受检测时所呼出的气体，每100毫升含有不低于49微克酒精，超过法定的35微克，抵触了交通法令。