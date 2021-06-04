再涉酒驾案 包勋评有意认罪 订户 来自 / 联合早报 文 / 罗妙婷 发布 / 2021年6月4日 7:11 AM 新传媒前艺人包勋评昨天通过代表律师在庭上表示有意认罪。案件展期至7月14日审理。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 再度涉嫌酒驾的新传媒前艺人包勋评昨天通过代表律师表示有意认罪，案件展期至7月14日审理。《联合早报》早前报道，2014年7月30日因酒驾被定罪的包勋评（30岁），去年9月17日再次涉及酒驾，被控上法庭。根据控状，他在去年9月17日晚上11时20分左右，酒后开着一辆货车行驶在爪哇路（Java Road）往尼诰大道（Nicoll Highway）的路段。包勋评在接受检测时所呼出的气体，每100毫升含有不低于49微克酒精，超过法定的35微克，抵触了交通法令。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 包勋评 酒驾 认罪 电板车电梯内爆炸追踪 凄厉呼救10秒夺命 巴士上怒指她们“带入病毒” 醉准新郎脱罩吐痰飙骂母女