公寓“小小房”租金500元引起热议

公寓“小小房间”只能容纳一个床褥和一个橱，租金却要价500元，引起争议。有网友认为不适合住，但有中介表示，租金包含水电与冷气，还算合理。

有网友昨天（6月3日）在面簿群组“新加坡最大租房群房屋出租请到iLiveSG.com”贴文，指靠近湖畔地铁站有一间“单人房”出租，月租500元，包含水电、网络与冷气，但未注明尺寸。

该网友表示，由于自己需要回马国，因此要转让房间，结果贴文却引发热议。

照片显示，房间并不大，放下一张单人床褥，加多一个小橱柜、箱子与矮凳后，就剩一两步宽的空间。

记者尝试联络网友，他拒绝受访，但表示自己不是屋主或房东。

对此，受访房屋中介冯标刚（40岁）表示，这个房间想必是女佣房，租金相信根据公寓房间价位来算，包含了水电与冷气，还能用公寓設施，因此还算合理。

另一名房屋中介冯启邦（71岁）则说，私人房产的出租需符合市区重建局（URA）规则。他说，这房子空间太小，出租不太合适。

“目前租房的需求高，公寓小房出租也要800元至1000元，上述小房间出租500元虽有点贵，但还算市价。”

《新明日报》今早尝试联络发帖的网民，对方表示单位已出租。

完整报道，请翻阅2021年6月4日的《新明日报》。