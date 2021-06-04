16岁少年首剂错打莫德纳 第二针该打什么？

一名16岁少年因在注册接种疫苗时输入错误的出生日期，昨天被错误注射只适用于年满18岁者的莫德纳疫苗。为安全起见，他在注射疫苗后接受较长的50分钟观察，情况大致良好。

卫生部和教育部今天凌晨发表联合文告说，这名16岁少年昨天到哥南亚逸民众俱乐部接种中心注射首剂冠病疫苗，却被错误注射莫德纳疫苗。工作人员是在接种后的观察时段发现他还未满18岁。

调查发现，这名少年在收到注册链接并预约接种时段时，输入错误的出生日期，以致他的年龄被错误登记为18岁以上，因此可选择注射莫德纳疫苗的接种中心。接种中心职员在现场登记时，本应确认少年的年龄，却未这么做。

卫生部和教育部严正看待这起事件，并为这次失误所造成的不便和焦虑道歉。当局也已向这名少年的父母作出解释，并将与他们保持密切联系，以及继续密切观察少年的健康情况，提供必要的支持。

卫生部表示已彻底检讨接种中心的流程，避免类似事件再次发生。这包括加强网络预约流程，确保接种者只能根据个别条件预约特定接种中心，以及在现场更严格地核实接种者身份。

至于这名少年接下来应该如何完成接种，医疗团队会征求冠病疫苗专家团的意见。

记者今早尝试联络负责哥南亚逸民众俱乐部接种中心运作的Minmed医疗集团，但截稿前未收到回复。

据该集团网站，除了哥南亚逸民众俱乐部，Minmed也在后港民众俱乐部、大巴窑西民众俱乐部和实龙岗民众俱乐部管理社区接种中心。

梁浩楠建议 应“将错就错”

受访传染病专家表示，虽然打错疫苗是不幸的失误，但这对该少年的实际影响应该不大。伊丽莎白诺维娜医院传染病专科医生梁浩楠建议，医疗团队应该“将错就错”，向有关当局申请批准，为该少年注射第二剂疫苗时也使用莫德纳疫苗。

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授说，有关莫德纳疫苗安全性的数据虽仍不完整，但这不代表该疫苗对18岁以下者是不安全的。

“接种莫德纳或辉瑞的疫苗对这名少年造成的风险没有太大差别。我相信冠病疫苗专家团会提出适当的建议，有一点可以提出的是，加拿大的疫苗监管机构已允许民众在接种两剂疫苗时混合使用这两款疫苗。”

完整报道，请翻阅2021年6月4日《联合晚报》。

