老板因业主增租金不续约 归还店屋须除壁画 公众不舍感到惋惜

小印度南洛街店屋的巨型壁画突然消失了！

这两幅以印度人力车夫为和红头巾题材的壁画栩栩如生，是复古餐馆老板当初租下店屋时，特地聘请本地著名的涂鸦艺术家画家在店屋侧墙绘上。餐馆老板因业主增加租金决定不续约，归还店屋时必须清除壁画，令不少人感到惋惜。

位于小印度南洛街（Dunlop Street）店屋的餐馆The Singapura Club专卖本地各大种族的美食，如炒粿条、椰浆饭、传统泥炉炭烧鸡等等。

餐馆一大特点是墙上的两幅大型壁画，一幅画的是满脸皱纹的红头巾，另一幅则是一名坐在人力车前喝饮料的印度人力车夫，两副壁画栩栩如生，是公众爱拍照的热点。

近日，公众走过The Singapura Club时发现，老态龙钟的红头巾从墙上消失了，也不见印度人力车夫的踪影，只剩下红色油漆的外墙显得格外空白。

少了两个老者的外墙引起公众注意，记者接获消息后走访现场了解情况。

The Singapura Club餐馆老板杰瑞（47岁）今早（6月4日）受访时解释，餐馆即将搬走，店屋业主要求老板以原貌归还店屋，因此即便不舍，他也需要在两副壁画上漆上红漆，遮盖壁画。

杰瑞谈到为什么要搬走时，杰瑞说：“我们2019年5月左右搬来时，当时月租1万4000左右。今天3月在谈续约时，业主说要将租金提高到2万8000元。”

在疫情之下营业很不容易，餐馆去年生意少了至少五成，尽管后来业主退让，将月租压到2万5000元，杰瑞还是决定另外找合适的地方。

杰瑞说，原本找来本地艺术家画上壁画，除了吸引公众眼球，更是想反映本地的种族和谐。“我们也很舍不得，但但也是没办法。”

完整报道，请翻阅2021年6月4日《联合晚报》。