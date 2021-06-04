“我骗过七个男人，从没被逮到。”

6月3日，一段录音在各大社交媒体上疯传，内容是一名女子在电话中叙述自己如何通过捏造自己患病、被父亲强奸，从“脆弱”的男子身上骗取数万元钱财。

通话头像以及录音发布者的描述信息显示该女子是新加坡网红Kiaraakitty。

Kiaraakitty在Twitch、YouTube和Instagram等社交媒体平台上，累计近37万粉丝，内容以日常分享为主，常晒清凉照。

“我生来就是要当骗子”

录音长达一小时，被网民截取并分享到多个网站上。录音者的身份无从考证，但女子在对话录音的开始说，谈话的对象并非她的“目标”之一，她“一开始就知道不能从（对方）身上拿到任何好处。”

“我生来就是要当骗子......我骗了大约七个男人，从来没被逮过。”据她所述，七位受害者包括一名服兵役的男生和一名身障人士，涉及金额至少9万元。

录音中，女子提到自己是大概25岁开始行骗。最开始，她遇到一名男生，听说对方有一定积蓄，于是骗对方自己的肾出了问题，骗取了他全部存款，约3万元。

尽管这名受害者曾多次向她讨回款项，但她一直告诉对方自己无法还钱。她说，大部分受害者过一段时间都会放弃追款。

女子的惯用伎俩是利用对方的孤独和脆弱，与对方建立情感联系，进而博取对方同情。当她知道对方没有交过女朋友，就会暗示他们，自己目前生活困苦，如果没钱，只能卖身。

出于善良或者信任，亦或者是粉红诱惑，受害者这时就会伸出援手，救她于水火之中。

女声直言：“我就知道应该要找怎么样的人。我会问他们过得怎么样，让他们对我敞开心扉。当他们对我敞开心扉，我就知道我可以从他们那里获利。”

曾有受害者以爱情诈骗的罪名举报过她，但她的应对方法是：“我就一直和他们（警方）说，他是我的男朋友，他只是生气了，他一直在照顾我。”她声称，由于受害者给她的都是现金，根本没有记录，警方也找不到证据。

女子还说，自己为了避免被“触碰”，曾欺骗受害者，自己曾经遭到父亲性侵，所以还没准备好进行“肉体上的触碰”，因此受害者与她没有过肢体接触。

她也在录音中说：“我的诈骗艺术非常美丽......他（第一位受害者）连我的手都没牵过，他连我的嘴都没亲过......我就一直说我没准备好，他就一直给我钱，给我所有他能够给我的。”

并非第一次惹非议

这不是Kiaraakitty近期第一次惹议。此前，她曾多次因为不明原因而被Twitter封锁，最近一次发生在4月22日，过了一个月才得以解封。

目前Kiaraakitty本人还没有针对录音进行任何说明，也没有回应zaobao.sg记者询问。

网友：是不是真的？同情受害者

网友大部分选择相信这段录音里面的女声是Kiaraakitty本人，一边倒指责她使手段诈骗了别人的血汗钱还毫无悔意，希望受害者早日从阴影走出。有些网友则是质疑录音的真伪。

“不错的故事，但是说实话可以（写的）更好。”

“准吗？是不是为了博取关注？”

“他（受害者）由单亲妈妈抚养长大，她（主播）非但没有同情，反而撒谎说自己是性侵受害者博取同情，骗取他的积蓄......太令人作呕了。”

“对受害者，希望你可以从中恢复过来，很抱歉听到这样的事情，希望以后你会学聪明......”

“不知道她是这样的人，太糟糕了。”

“他没有碰你是因为你骗他你因为被性侵所以有阴影......你不应该因为一个男生尊重（男女之间的）界限所以就羞辱他。“