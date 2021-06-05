新加坡约20个诊所提供 不适合打mRNA者可免费接种科兴疫苗

之前不适合接种mRNA疫苗或对这类疫苗过敏的3万4000人，政府将提供全额津贴，其他希望接种科兴疫苗者也可到这些诊所接种，他们不必支付疫苗的费用，但得支付诊所的其他费用。

不适合接种信使核糖核酸（mRNA）冠病疫苗或对这类疫苗过敏的公众，下来可到全国约20个诊所免费接种科兴疫苗。其他希望接种科兴疫苗者也可到这些诊所接种，他们不必支付疫苗的费用，但得支付诊所的其他费用。

卫生部昨晚发文告说，由于科兴疫苗已获得世界卫生组织紧急批准，在私立医院和诊疗所法令下注册的私人医疗机构可透过特别采用程序（Special Access Route），向卫生部申请使用。卫生部将从中选出约20家能安全、妥当和高效地提供接种服务的私人诊所，让他们负责给公众施打我国现有的20万剂科兴疫苗。

这些诊所将能为所有选择接种科兴疫苗的新加坡公民、永久居民和长期准证持有者接种。接种者不必支付疫苗的费用，但诊所可向他们收取其他费用。至于之前不适合接种mRNA疫苗或对这类疫苗过敏的3万4000人，政府将提供全额津贴，详情日后公布。

由于所需资料还不齐全，科兴疫苗尚未获得我国卫生科学局批准，接种者将不能在疫苗致伤经济援助计划下索赔，卫生部因此建议他们在接种前与医生讨论。

对药物食物等严重过敏者

今天起获准接种mRNA疫苗

对药物、食物、昆虫叮咬或不明诱因有严重过敏反应的人，从今天起可获准接种辉瑞和莫德纳这类mRNA冠病疫苗。

卫生部说，冠病疫苗专家团已仔细研究全球和本地相关安全数据，决定允许这个群体安全地接种mRNA疫苗。

目前我国约有3万2000人因严重过敏而不能接种mRNA疫苗。专家团建议，有严重过敏反应史或对其他疫苗过敏的人，可转介过敏专科医生进行评估。若医生认为适合，即可接种疫苗，评估将由政府全额津贴。卫生部已接受专家团的建议，并会从今天起取消这项接种限制。

卫生部预计，这3万2000人中，多数将可以透过全国疫苗接种计划注射mRNA疫苗，不过仍有少数人不合适。

专家团也另发声明说，之前建议有严重过敏反应者不应接种mRNA疫苗，是因为疫苗刚推出时，本地和国外都通报有过敏史的人接种后，出现严重过敏反应。

如今全球已注射超过2亿mRNA疫苗，有严重过敏反应者在接种后也没出现安全问题。至于对mRNA疫苗任何成分有严重过敏反应史的人，专家团仍不建议他们接种mRNA疫苗。

另有约2000人在接种首剂mRNA疫苗的七天内出现严重过敏反应，或其他过敏反应如荨麻疹、皮疹以及脸部、眼皮、嘴唇或喉咙肿胀。卫生部强调，这组人不应再接种mRNA疫苗。

卫生部正在探讨引进更适合这组人使用的非mRNA疫苗，但这些疫苗必须获得我国卫生科学局批准，并纳入全国疫苗接种计划。当局预计在今年底前进行，详情日后公布。