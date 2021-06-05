全球首个 亚细安与欧盟完成区域间航空协定谈判

亚细安与欧盟成功完成区域间全面航空运输协定的谈判。这是世界上首个区域间的航空协定，两个区域组织也相信协定将加强成员国之间的空中互通性，促进经贸往来。

亚细安与欧盟昨天联合发表文告宣布这项进展。双方高级官员是在本月2日透过线上会议完成最后一轮谈判。

根据文告，在区域间全面航空运输协定（Comprehensive Air Transport Agreement，简称CATA）下，亚细安与欧盟37个成员国的航空公司下来在两个区域之间的直航服务数量将不受限。此外，若通往或途经区域之外的第三个国家，航空公司每周可经营多达14趟载客航班，货物运输则完全不受限。