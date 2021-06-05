全球首个 亚细安与欧盟完成区域间航空协定谈判 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄伟曼 发布 / 2021年6月5日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 亚细安与欧盟成功完成区域间全面航空运输协定的谈判。这是世界上首个区域间的航空协定，两个区域组织也相信协定将加强成员国之间的空中互通性，促进经贸往来。亚细安与欧盟昨天联合发表文告宣布这项进展。双方高级官员是在本月2日透过线上会议完成最后一轮谈判。根据文告，在区域间全面航空运输协定（Comprehensive Air Transport Agreement，简称CATA）下，亚细安与欧盟37个成员国的航空公司下来在两个区域之间的直航服务数量将不受限。此外，若通往或途经区域之外的第三个国家，航空公司每周可经营多达14趟载客航班，货物运输则完全不受限。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 亚细安—欧盟 亚细安 航空协定 冠病19 南大回溯新加坡海平面记录至1万年前 最新研究有助制定气候暖化对策 数码