逾八成中学高中会考生已预约打疫苗

超过40万名全国学校及大专学府学生星期二起陆续收到邀请预约接种疫苗的短信。约5万6000名将于今年参加O、N及A水准会考的应届毕业生最先接到邀请，其次是理工学院和初级学院一年级学生。陈振声重申，学生的接种工作预计可在接下来两个月完成。

平均每六名O、N及A水准会考生中，有超过五人已预约接种冠病疫苗，理工学院和初级学院一年级学生当中，也有逾四分之三已预约。

教育部长陈振声昨晚走访位于工艺教育中区学院的疫苗接种中心，他在接受媒体访问时公布以上数据，并表示学生的预约率令人鼓舞。截至昨天，约1万3000名学生已接种疫苗。

超过40万名全国学校及大专学府学生星期二（1日）起陆续收到邀请预约接种疫苗的短信。约5万6000名将于今年参加O、N及A水准会考的应届毕业生最先接到邀请，其次是理工学院和初级学院一年级学生。

教育部昨天起也开始向年满12岁的小六生，以及中一至中三学生发出邀请短信。六所自治大学的学生则会是第四批受邀者，下周将陆续收到短信。

陈振声重申，学生的接种工作预计可在接下来两个月完成。针对师生疫苗接种率若达到一定水平，能否在课堂放宽戴口罩的限制，他表示，教育部将按卫生部的现行规定行事。

李显龙总理星期一（5月31日）发表全国讲话时说，定期轮流检测将扩展至更多职业和场所。陈振声昨天证实教育界也将受这项措施影响，但未提供更多细节。

陈振声：打错疫苗少年

没有出现不良反应

此外，一名16岁少年前天被错误注射只适用于年满18岁者的莫德纳疫苗。针对这起事件，陈振声说，当局与这名少年及其家人保持联系，少年状况良好，没有出现不良反应。

“少年的父母相当冷静。我们正与这家人密切配合，帮助父母并确保孩子的健康和福祉得到妥善照顾。”

陈振声也说，卫生部人员将改善预约流程，了解如何降低错误输入信息的几率。据记者观察，在预约接种疫苗的网络平台上，填写出生日期处有文字提醒协助孩子预约的家长，输入正确的日期。

疫苗接种中心，尤其是提供莫德纳疫苗的中心，也将加强监督，工作人员须确保检查与核实接种者的个人信息。

受访传染病专家表示，虽然打错疫苗是不幸的失误，但对该少年的实际影响应该不大。

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚教授答复《联合早报》询问时说，目前无证据显示莫德纳疫苗会对青少年造成健康威胁，其他国家的相关临床试验中也没有接种者出现严重不良反应。

“莫德纳疫苗有可能在未来数周内获准让青少年接种……若是如此，这名少年在接种第二剂疫苗时可继续施打莫德纳疫苗。”

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授则指出，虽然有关莫德纳疫苗安全性的数据仍不完整，但不代表它对18岁以下者是不安全的。

“我相信冠病疫苗专家团会提出适当建议，有一点可以提出的是，加拿大的疫苗监管机构已允许民众在接种两剂疫苗时混合使用莫德纳和辉瑞疫苗。”

专家也强调疫苗接种流程有待改善，尤其是在注射前先确定接种者身份，以及适合他们接种的疫苗。

张毅颖说，这起失误凸显了接种疫苗前应进行至少两次确认工作的重要性。“一次是在接种者注册时，另一次是医疗人员注射疫苗前。”

淡马亚认为，这次的事件是个警钟，接种工作的潜在问题应被正视，尤其是政府已开始为不良于行者提供上门接种疫苗的服务，必须确保“对的人得到对的药”。