近期新增感染群 多与东北部组屋食肆学校有关联

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来自 / 联合早报

文 /
刘智澎

发布 / 2021年6月5日 5:00 AM

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近日出现的新增感染群以及进行特别冠病检测的组屋，主要集中在我国东北部。

《联合早报》根据卫生部的每日疫情文告统计发现，目前的46个活跃感染群中，八个与东北部的组屋、食肆或学校有关联，其中至少80个确诊病患在东北部居住、工作或念书。

后港8道第506座组屋前天形成新感染群，累计13起病例。卫生部昨天和今天为这座组屋的所有居民和访客，以及附近七座组屋的店户进行强制检测。这七座组屋是后港4道第682座、后港8道第681、683和684座、后港10道第511座，以及后港61街第685和698座。

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