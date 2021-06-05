近期新增感染群 多与东北部组屋食肆学校有关联 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘智澎 发布 / 2021年6月5日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 近日出现的新增感染群以及进行特别冠病检测的组屋，主要集中在我国东北部。《联合早报》根据卫生部的每日疫情文告统计发现，目前的46个活跃感染群中，八个与东北部的组屋、食肆或学校有关联，其中至少80个确诊病患在东北部居住、工作或念书。后港8道第506座组屋前天形成新感染群，累计13起病例。卫生部昨天和今天为这座组屋的所有居民和访客，以及附近七座组屋的店户进行强制检测。这七座组屋是后港4道第682座、后港8道第681、683和684座、后港10道第511座，以及后港61街第685和698座。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠状病毒19 感染群 东北部 南大回溯新加坡海平面记录至1万年前 最新研究有助制定气候暖化对策 数码