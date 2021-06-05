若环评通过 我国F-35训练基地将设在美国阿肯色州 F-16战机分遣队也迁至同地点

一旦环境影响评估通过，我国空军部队新的F-35B型战机训练基地下来将设于美国南部阿肯色州史密斯堡的空军国民兵基地。目前驻亚利桑纳州凤凰城卢克空军基地（Luke Air Force Base）的三个空军F-16型战机分遣队也将转至同个基地。

另一可能地点

是密歇根州基地

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美国国防部是在与我国国防部讨论后宣布这个首选地点。我国国防部昨天发布文告指出，美方在做最后决定之前，会先展开环境影响评估，若该基地不合适，另一可能地点是密歇根州哈里逊镇的塞尔弗里奇空军国民兵基地（Selfridge Air National Guard Base）。