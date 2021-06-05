兀兰综合交通中心试行视障者语音导航应用

本月中投入运作的兀兰综合交通中心将试行一款以语音帮助视障者导航的手机应用，这是公交业者SMRT一系列具包容服务的其中一项。

这款名为NaviLens的应用目前已在西班牙巴塞罗那和美国纽约推出，本地公交业者是首次试用。用户只要把手机的相机指向专用彩色标签，应用就会读取标签的内容。

SMRT昨天发文告说，使用应用的乘客可从任何角度远距离扫描标签，无须确保相机镜头对焦在标签上。换句话说，用户无须知道标签的确切位置，视障者也容易使用。

兀兰综合交通中心是本地第11个综合交通中心，也是规模最大的，由SMRT负责管理。这个中心将在多处贴有NaviLens的彩色标签，方便有需要的乘客扫描。

培训车长和转换站经理等

如何帮助特需乘客

配合兀兰综合交通中心在6­月13日启用，SMRT也与新加坡智障人士福利促进会（MINDS）及SPD（前称新加坡体障人士协会）合作，培训巴士车长和转换站经理等前线职员如何帮助智障和其他特需乘客，例如学习安抚情绪激动的智障者以及与自闭症患者沟通。

SMRT巴士公司自2019年设立具包容服务培训中心以来，已有700多名员工受训。这个中心目前设在兀兰综合交通中心。

与SMRT合作提供培训的机构包括护联中心、新加坡失智症协会、新加坡导盲犬协会、残疾人士福利协会，以及新加坡视障人士协会。

兀兰综合交通中心是Go-To SMRT求助点网络的一部分。整个网络涵盖17个SMRT地铁站和六个巴士转换站，它们具备额外服务和设施，以更好地为社区及乘客服务。

SMRT巴士公司副主管倪政权说，加强具包容服务培训合作伙伴关系凸显公司的WeCare精神和承诺，即帮助乘客在通勤时感到更安全和更放心，无论他们有什么需求。

“我们期待与兀兰综合交通中心的所有具包容服务培训伙伴合作，以更好地服务不同需求的乘客。”