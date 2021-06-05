送餐员冲出电梯火海居民提水抢救 全身烧伤送院后不治 订户 来自 / 联合早报 文 / 姚可嘉 发布 / 2021年6月5日 5:00 AM 一辆电动踏板车星期四晚上在兀兰16通道第537座组屋的电梯闪燃爆炸起火，民防部队初步调查显示，起火原因与个人代步工具的电池有关。（取自民防部队面簿） 字体大小: 小 中 大 据了解，20岁的送餐员伊凡进电梯时就察觉电板车有异样，但他还来不及反应，电板车突然发出一声爆炸巨响，整个封闭的电梯内部瞬间成了一团火球，导致他困在里头，无处可逃。在电梯内的电动踏板车突然闪燃爆炸起火，附近的居民和公众闻声赶来帮忙，有人眼见从电梯冲出来的送餐员衣服被烧，赶紧脱衣为他披上，也有数个居民提着水桶来扑灭电板车的火势。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 爆炸 个人代步工具 送餐 电梯 身亡 烧伤 兀兰 南大回溯新加坡海平面记录至1万年前 最新研究有助制定气候暖化对策 数码