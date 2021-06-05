送餐员冲出电梯火海居民提水抢救 全身烧伤送院后不治

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来自 / 联合早报

文 /
姚可嘉

发布 / 2021年6月5日 5:00 AM

一辆电动踏板车星期四晚上在兀兰16通道第537座组屋的电梯闪燃爆炸起火，民防部队初步调查显示，起火原因与个人代步工具的电池有关。（取自民防部队面簿）
一辆电动踏板车星期四晚上在兀兰16通道第537座组屋的电梯闪燃爆炸起火，民防部队初步调查显示，起火原因与个人代步工具的电池有关。（取自民防部队面簿）

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据了解，20岁的送餐员伊凡进电梯时就察觉电板车有异样，但他还来不及反应，电板车突然发出一声爆炸巨响，整个封闭的电梯内部瞬间成了一团火球，导致他困在里头，无处可逃。

在电梯内的电动踏板车突然闪燃爆炸起火，附近的居民和公众闻声赶来帮忙，有人眼见从电梯冲出来的送餐员衣服被烧，赶紧脱衣为他披上，也有数个居民提着水桶来扑灭电板车的火势。

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