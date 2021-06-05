南大回溯新加坡海平面记录至1万年前 最新研究有助制定气候暖化对策 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈歆媁 发布 / 2021年6月5日 5:00 AM 新加坡海平面研究的南洋理工大学亚洲环境学院团队为助理教授石艾得（Adam Switzer，左起）、研究员蔡忠伟博士和南洋理工大学新加坡地球与观测研究所主任霍顿教授。（南洋理工大学提供） 字体大小: 小 中 大 新加坡南洋理工大学的气候科学家昨天在国际著名期刊《全新世》（The Holocene）发表论文指出，最新研究将新加坡海平面现有的记录回溯到1万年前，研究成果能协助我国更好地预测日后海平面上升的幅度，以制定应对方案。据南大昨天发布的文告，由南大研究人员领导的国际团队在新加坡滨海南地区的考察地点，从地下40米提取古代沉积物。通过实验（如识别有孔虫等微化石）和统计分析，研究团队获取最新数据，得以重建新加坡的海平面历史。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡南洋理工大学 研究 海平面 虐待半身不遂男雇主 缅甸女佣被判坐牢10周 数码