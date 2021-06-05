南大回溯新加坡海平面记录至1万年前 最新研究有助制定气候暖化对策

新加坡南洋理工大学的气候科学家昨天在国际著名期刊《全新世》（The Holocene）发表论文指出，最新研究将新加坡海平面现有的记录回溯到1万年前，研究成果能协助我国更好地预测日后海平面上升的幅度，以制定应对方案。

据南大昨天发布的文告，由南大研究人员领导的国际团队在新加坡滨海南地区的考察地点，从地下40米提取古代沉积物。通过实验（如识别有孔虫等微化石）和统计分析，研究团队获取最新数据，得以重建新加坡的海平面历史。