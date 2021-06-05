疫情下收紧边境管制 陪月嫂抢手 收费涨20％

政府日前收紧边境管制，导致马国陪月嫂供应进一步受限，受访业者指出，现在人手只有疫情前的两成，但需求依然强劲，收费因此上涨20％。

Super Nanny Services老板蔡家裔告诉《新明日报》记者，陪月保姆供应大概只有疫情以前的两到三成，大部分员工都在马来西亚，无法入境。

而近期自从印度受到边境管制以来，本地顾客询问聘请保姆数量有增无减，比平常多约30％，然而业者无奈表示实在没有人手。

有鉴于陪月保姆供不应求的情况，聘请保姆的费用及保姆薪资分别上涨了约20%。

蔡家裔受访时也透露，顾客大都可以接受涨价，也有少部分人因为转换成居家办公的工作模式，多些时间照顾孩子，不需要再请陪月保姆。

目前公司不准备聘请新的保姆，而是等待边境开放，申请让马国的老员工可以重新入境。“现在申请外国保姆来新需要很多手续，以前一个电话就可以过来，现在要几个礼拜甚至更久，还得支付隔离费用。如果聘请来的新人不符合要求，就会浪费这笔钱。”

月薪上涨至3200元

JUST US CHILDCARE & ELDERCARE SERVICES的营业顾问派翠纱受访时透露，陪月保姆涨薪约两到三成。

“原本月薪在2500元到2800元左右，现在上涨到3200元到3500元。原因就是目前供不应求，涨薪也是为了补偿他们这段时间的辛劳。”

完整报道，请翻阅2021年6月5日的《新明日报》。