电板车电梯内爆炸追踪 凄厉呼救10秒夺命

夺命10秒钟！

《联合晚报》昨日报道，前天（6月3日）晚上11时25分，兀兰16通道第537座组屋发生致命意外，一辆电动踏板车在电梯内不知何故突然爆炸，起火燃烧。推着电板车的20岁送餐员伊凡无处可逃，身体蒙受三级烧伤，送院抢救超过10个小时后伤重不治。

《联合晚报》昨、今两日实地了解情况，综合多方资料后，进一步了解案发经过。

据死者不愿具名的舅舅说，死者案发前刚完成送餐工作，回到组屋楼下，把电板车推进电梯，要回九楼住家。

电梯门一关，现场就传出巨响，当时正和朋友在楼下休息、背对电梯的送餐员思迪（18岁）告诉《联合晚报》，他们听到玻璃爆裂的声响，回头发现二楼火光熊熊，跑上二楼时，死者已经冲出电梯，坐在地上。

思迪绘述说，死者身上的衣物已被烧光，但他还有意识，一直在痛苦的唉叫着。思迪的友人见状，马上脱下上衣披在死者身上，思迪本身则跑去疏散家人和邻居。

《联合晚报》到场了解情况时，测试了同座组屋另一台电梯。根据记者的观察，在地面层的电梯，从关门上升到二楼，整个过程连10秒钟不到，死者在这么短的时间里被烧得皮开肉绽，电梯内的火势可想而知。

据了解，死者进入电梯就一直盯着电板车看，似乎已经察觉到电板车有异样，而几乎同一时候，电板车就闪出一道光，跟着迅速烧了起来。

根据发生过的案例，代步工具一旦起火，火势往往来势汹汹，同样的火势发生在封闭的电梯时，杀伤力可想而知。在这起不幸事故中，死者呆在电梯里的10秒钟，竟然也成了夺命的10秒钟。

称进电梯要上楼 给友短信成绝笔

死者在楼底还曾发送信息给朋友，称进电梯要上楼了。谁知短信竟成绝笔，他终是没能回家。

思迪说，由于他和死者都是送餐员，因此虽然不太熟悉，但有共同的朋友。事发之后，思迪曾听另一名送餐员朋友说，原来死者在进电梯之前，还曾发出过信息，告知朋友他的行踪。

朋友告诉思迪，伊凡那天下午给他发过信息，内容是“我正要进电梯，要回家了。”

谁知，这一短信竟成了伊凡的绝笔，他最终是没能回家，在电梯里就遭遇不测。

完整报道，请翻阅2021年6月5日的《联合晚报》。